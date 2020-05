Hacienda envía por error notificación de desembolso a miles de puertorriqueños

Sobre 27,000 personas recibieron por error la notificación de desembolso del incentivo de $1,200, informó el secretario de Hacienda, Francisco Parés.

“Saludos, por error sí se enviaron emails a personas que no estaban en la nómina inicial. Para evitar mayores confusiones decidí renotificar a aquellos que no están incluidos en esta nómina inicial. No obstante, sí procesamos una nómina de 230K planillas y sobre $396 millones.”, colgó en las redes el secretario de Hacienda.

Posteriormente, Parés aclaró que el departamento envió otra notificación aclarando que sí recibirán el incentivo en las próximas rondas de desembolso.

"Detectamos que cerca de 21k personas recibieron Cartas de Notificación de Depósito a través de sus cuentas de SURI, sin embargo, aún cuando están contemplados en la 1ra fase se les envió una aclaración indicándoles que recibirán la ayuda en las próximas rondas", agregó.

Además, indicó que sobre 6,000 ciudadanos recibirán el Pago mediante depósito directo una vez el Tesoro federal transfiera los fondos en los próximos días.

