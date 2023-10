Hallan cadáver en medio de búsqueda de turista desaparecida en Naguabo

PUERTO RICO - Las autoridades hallaron este sábado un cadáver en medio de la búsqueda de Amanda Lynn Webster, de 44 años y residente del estado de Indiana, por la que se activó la Alerta Ashanti tras su desparición desde el miércoles.

Al momento, se desconoce si el cuerpo, encontrado en un río en Naguabo, corresponde a la mujer desaparecida o si se trata de un hombre.

Rescatistas retomaron la búsqueda en la mañana.

La mujer se hospedaba en un Airbnb ubicado en la PR-191, en Naguabo. Según se informó, fue la dueña de la estadía quien se percató que la fémina no había realizado el "checkout". Al acudir a la residencia, no encontró a la mujer, quien había dejado sus pertenencias en el lugar y al momento, no ha regresado.

Webster fue descrita como de 5’6” de estatura, 147 libras de peso, tez blanca, ojos azules y cabello rubio.

Si usted tiene información que ayude a la Policía comuníquese con la línea confidencial del Negociado de la Policía al 787-343-2020 o al 787-793-1234 ext. 2464 o 2463.