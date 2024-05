Hermes Ávila asegura que en Corrección sabían que él caminaba

El exsenador y aspirante al Senado por Acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, divulgó en la mañana de este miércoles, mediante comunicado de prensa, una carta fechada el 1 de mayo de 2024, presuntamente escrita por el asesino Hermes Ávila Vázquez.

La misiva, escrita a mano, va dirigida a la Superintendente, Capitán y Comandante de la 705 con carácter de urgencia, donde solicita una reunión para delatar a todos los que sabían que el fingía su paraplejia.

“Hermes Ávila, ahora quiere decir quienes sabían y fueron cómplices de su paraplejia fingida, entre los que menciona a doctores, supervisor[es] de enfermería, guardias, sargentos, civiles y altos funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación, alegando que existe un acuerdo entre todas las partes mencionadas por él en su carta”, detalló Díaz Sánchez, en un comunicado de prensa.

“Es importante que la secretaria de Corrección sepa que el confinado al igual que el pueblo de Puerto Rico no confía en la investigación administrativa que lleva a cabo, como se desprende de la nota”, dijo el aspirante al senado por acumulación del PPD.

“Es importante que esta carta sea parte de la investigación legislativa que lleva el Senado de Puerto Rico y que incluyan el testimonio del convicto Hermes Ávila Vázquez”, concluyó Díaz Sánchez quien compartió el documento de forma electrónica.

LA CARTA

"El motivo de esta carta es para solicitarle una reunión urgente ya que voy a testificar quienes fueron los que sabían que yo caminaba y me soltaron por un acuerdo y una negociación. Que solo hablaré con el Departamento de Justicia o el NIE y no con la administración de Corrección. Esto es si ustedes deciden ayudarme a contactar a los agentes mencionados arriba. Si no, buscaré otra forma de contactarlos. Dejando saber todas las gestiones que yo he hecho. En el día de hoy, hay doctores, sargentos, guardias, supervisores de la enfermería y otros civiles del Departamento de Corrección y altos funcionarios del Departamento de Corrección", lee la carta.