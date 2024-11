La secretaria de la Gobernación, Noelia García, sostuvo el martes que el único responsable del asesinato de Joan Meléndez Vega es Hermes Ávila Vázquez, e insistió en que el gobierno no fue responsable por la muerte.

"Aquí hay un solo criminal y es Hermes Ávila”, sostuvo en conferencia de prensa, luego de la vista de transición a la que compareció al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Ávila Vázquez salió a la libre comunidad por pase del Departamento de Corrección en abril de 2022 bajo el alegato de que tenía una condición de salud limitante. Su supuesta condición fue aprobada por un panel médico de la empresa Physician Correctional, que se dejó llevar por una certificación del Fondo del Seguro del Estado.

Sin embargo, refirieron al panel médico de Physician Correctional a la JLDM.

El 21 de abril de 2023 asesinó a Joan Meléndez Vega en Manatí. Luego de las investigaciones, al momento se ha despedido a una enfermera que mantuvo una relación sentimental con Ávila Vázquez. El futuro de ocho empleados del Departamento de Corrección está pendiente de la determinación de la secretaria Ana Escobar Pabón. Mientras, el Departamento de Justicia concluyó que Physician Correctional no cometió ningún delito en el proceso y mantienen contratos con el DCR.

Por otro lado, el secretario de Justicia responsabilizó al senador José Vargas Vidot de utilizar el caso para hacer campaña política, mientras, la exfiscal Janet Parra Mercado dijo que el asunto será revisado por la gobernadora electam Jenniffer González Colón.

En el historial médico del asesino confeso no aparecen evaluaciones que sustenten el diagnóstico de paraplegia.

“Cuando se trata del asesinato de una persona, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y el resultado de que Hermes Ávila estuviese en la libre comunidad es no solamente la astucia que pueda tener Hermes Ávila, sino la negligencia de una serie de personas que se suponía que no permitieran que eso pasara. Decir hoy que aquí el único responsable es Hermes Ávila es no ser responsable con la ciudadanía. El Departamento de Justicia representa al pueblo, no a Hermes Ávila, al pueblo. Y tiene que dar una contestación. Si se erró, pues eso hay que saber decir, cometí un error, el error está aquí y vamos a tomar las medidas correctivas”, expresó Parra Mercado.

Además, para Parra Mercado, quien también es integrante del Comité de Transición de González Colón, el Departamento de Justicia no ha cambiado en nada, después de los dos años que han pasado desde su renuncia. Durante las vista de pública, Emanuelli Hernández contestaba las preguntas que luego eran ampliadas o aclaradas por la subsecretaria, Mónica Rodríguez Madrigal o la jefa de fiscales, Jessika Correa González.

“Yo lo veo igual. Obviamente, sí hay unos asuntos como (los cambios en) la cuestión de crímenes cibernéticos, el aumento a los fiscales, no podemos decir que es 100 por ciento malo todo. Pero las razones por las que yo me fui del departamento están ahí. Ustedes pudieron ver hoy a un secretario que básicamente eran sus dos funcionarias las que contestaban las preguntas y esa fue una de las razones por las que yo me fui, porque yo entendía que él estaba enajenado del departamento y que su toma de decisiones no eran las correctas. Y eso lo vieron hoy. ¿Quiénes contestaban por él? Las funcionarias”, dijo en conferencia de prensa.

Pesquisa detectó fallas de Corrección.

Por su parte, el presidente del Comité de Transición entrante y alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, sostuvo que no había liderato por parte de Emanuelli Hernández.

“Yo creo que eso es lo fundamental y uno de los elementos más importantes al escoger el nuevo gabinete, es que el jefe de la dependencia tiene que ser una persona que tenga liderato, que se atreva a tomar determinaciones y que no permita que el gobierno permanente que están incrustados en las agencias sean los que dominen la situación”, sostuvo el alcalde de Bayamón.