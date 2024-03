Hijo de Maripily reacciona a comentario de Ariadna

Joe Joe, el hijo de la puertorriqueña Maripily Rivera, reaccionó la noche del domingo al comentario que Ariadna le hizo a su madre durante el posicionamiento en La Casa de los Famosos.

La colombiana le dijo a la boricua que quiere que abandone La Casa de los Famosos y le mencionó a su hijo diciéndole que no debe sentirse orgulloso de sus acciones en los pasados días.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El joven habló en el programa Pica y se Extiende de la cadena Telemundo.

"Desde pequeño he estado bien orgulloso de todas las cosas que ha hecho. Es una mujer luchadora. Una mamá que, de verdad, más orgulloso de ella no puedo estar”, expresó.

A preguntas de lo que pensaba de todos los habitantes que se posicionaron detrás de su mamá, opinó que todo se trata de un complot.

"Pienso que es un complot que todos tienen para tener algo para sacar a mi mamá. Ella es una fuerte, una persona bien fuerte en el programa", añadió.

Por su parte, Maripily tampoco se quedó callada cuando le tocó responderle a Ariadna.

“No te metas con mi hijo, no lo menciones, no lo conoces, no lo metas ahí. Él se siente orgulloso de mí, pero le da tristeza el ver la realidad de tu hipocresía”, le sentenció.

Divaza también se posicionó con la boricua, al igual que Clovis y Romeh. Todos formaron parte del equipo tierra con Maripily. El único del Cuarto Tierra que no quizo enfrentar a la puertorriqueña, fue el mexicano Lupillo Rivera, en este caso, en el sinceramiento.

Este domingo, Melaza tenía el beneficio de salvar a un nominado y escogió a La Bronca. Ahora, Maripily irá al cuarto de nominación con Lupillo, Adame y Cristina.