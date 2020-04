HIMA San Pablo anuncia cesantía de cerca de 2,000 empleados

El Grupo HIMA San Pablo anunció este miércoles la implementación de una primera fase de un plan de cesantías que afectará a cerca de 2,000 empleados de los 4,900 que conforman su plantilla de capital humano.

“Nuestra organización se ha visto seriamente afectada por la baja significativa en admisiones hospitalarias, pero los costos operacionales no han bajado debido a la gran inversión que ha requerido la respuesta a COVID-19. En ausencia de un paquete de alivio inmediato, no nos queda otra opción que tomar esta difícil decisión. Con su actuación, la Junta de Control Fiscal, demostró que no entiende el funcionamiento de la Industria de Hospitales de Puerto Rico. Los Hospitales somos parte integral en el desarrollo económico de la Isla, de los primeros 10 patronos puertorriqueños, 5 son grupos hospitalarios” indicó la Lcda. Claudia V. Guzmán, Principal Oficial de Operaciones del Grupo HIMA San Pablo, en comunicado escrito.

“El problema de Puerto Rico no es falta de capacidad en los hospitales, la ocupación actual ronda en un 30%. Tenemos la capacidad para afrontar un aumento en admisiones”, explicó la Lcda. Guzmán. “Luego del Huracán María la falta de coordinación nos llevó a invertir en soluciones a corto plazo que solo lograron debilitar la infraestructura permanente de salud. En esta ocasión en lugar de invertir en soluciones para desplazarnos, debieran invertir en los profesionales puertorriqueños que están bregando con el problema”, argumentó Guzmán.

“En lo que llegan las ayudas federales necesitamos que la Junta de Control Fiscal permita que el Gobierno ayude a los hospitales y se olviden por un segundo de los bonistas” dijo el Lcdo. Armando J. Rodríguez, Presidente y CEO del Grupo, quien confesó estar muy consternado por el futuro de Puerto Rico y la salud de nuestra gente", añadió.

Previo a la comunicación oficial de HIMA, Gerson Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores había denunciado la medida.

“Sumándose a las otras instituciones hospitalarias que, en total menosprecio del compromiso de garantizar los servicios de salud que demanda el País en medio de la presente pandemia creada por el COVID-19, HIMA -San Pablo seguirá despidiendo trabajadores".

"Los directivos de estos hospitales son las mismas personas que dicen tener la capacidad de transformar el Centro de Convenciones en una facilidad hospitalaria. Hay que preguntarse qué capacidad puede tener una corporación para emprender un proyecto de tal envergadura, si aduce como razón para el despido y la reducción de jornada de los trabajadores el no contar con los recursos económicos para mantener los mismos trabajando”, agregó por comunicado escrito.

Del mismo modo, Guzmán denunció la presunta falta de materiales y equipos para protección personal en estos hospitales. También las supuestas instrucciones para reutilización de mascarillas.

El Hospital San Jorge suspendió, el pasado 1 de abril, a 244 empleados -enfermeras, técnicos, personal clerical y tecnólogos médicos- en plena crisis por COVID-19 a nivel local.

