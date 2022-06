¿Historia de amor trágica o vil asesinato? Lo que se sabe de la muerte de Brianna London

Una luna de miel en República Dominicana desembocó en una tragedia, luego de que una mujer norteamericana -identificada como Brianna London- falleciera por quemaduras provocadas por una explosión de gas en el condo hotel Dominicus, donde se quedaba junto a su esposo, Tom Wegs.

El pasado 13 de mayo, las autoridades indicaron que la explosión fue causada por un escape de gas, y Wegs fue arrestado tras ser acusado de asesinato.

La pareja -que residía en Rincón- viajó a la Isla hermana tras haberse casado días previos. Una mañana, Brianna London se levantó para preparar un café.

“Luego escuché bien duro un “BOOM!”, así que salté de la cama y corrí hacia la puerta. Ella corrió hacia la sala y su camisa estaba en fuego”, narró Wegs a Rayos X, quien además alegó que le lanzó agua fría para apagar las llamas.

Ángel Crespo analiza el caso.

Posteriormente, los paramédicos llegaron para brindarle los primeros auxilios, mientras, el hombre en todo momento se mantuvo grabando con su celular con la intención de demandar al condo hotel tras supuestamente descubrir algo sospechoso en la conexión del gas.

“Así que fui a grabar donde ocurrió la explosión, y los gabinetes se habían caído, y la seguridad estaba allí. Luego me voltee a filmar a Brianna. En ese momento sus rodillas no se veían tan severas”, dijo Wegs.

La mujer fue llevada al Centro Médico de La Romana, y según el hombre, le había asegurado sentirse bien, y le pidió que regresara al apartamento para rescatar al gato de ambos. Tras regresar al hospital, el cuadro clínico de Brianna había empeorado, por lo que fue transportada en ambulancia -conectada a un ventilador- al centro de trauma del Hospital Ney Arias Lora, el cual quedaba a tres horas de distancia.

“Me quede allí por dos días. Ellos me dijeron que me tenía que ir un rato porque iban a operarla, así que aproveché ese tiempo y volví al apartamento”, expresó Wegs.

El hombre alegó que usó ese tiempo para hablar con personal de propiedad y el oficial de mantenimiento. Tomó vídeos de la cocina y fotos del tanque de gas, que estaba ubicado dentro de un gabinete debajo de la estufa. Además, aseguró que intentó reportar el incidente con bomberos y policías.

Posteriormente, la fémina falleció, y Wegs fue arrestado por asesinato.

“Para mi sorpresa me arrestaron y me tiraron a una de las cárceles más tenebrosas que se hayan visto, sin decirme de qué me habían acusado y si en efecto me habían acusado”, manifestó.

Tanto Wegs como su abogado, el licenciado Rafael Ureña, aseguran que la defensa previa lo estafó por $25 mil, y por esta razón se mantiene en la cárcel Higüey, en condiciones restrictivas.

“La primera barrera es el lenguaje, porque el señor Thomas prácticamente no habla español, y quizás en el momento en que ocurrieron los hechos, él no tenía una traducción o un intérprete que pudiese estar en esto de reconocer sus derechos. Que debe de haber habido una trama entre los propietarios del inmueble que había alquilado, y alguna autoridad, porque si él hubiese querido escapar, hubiese escapado, porque los culpables se van en el momento, y él estuvo varios días”, señaló el licenciado Uraña.

Por otro lado, señalan que las heridas de Brianna no eran tan graves como para causarle la muerte.

“Yo hasta había rentado una casa en el norte de la Isla que tenía una pared grande y una piscina. Estaba estudiando cómo manejar heridas de quemaduras y estaba llamando al centro de trauma de la Universidad de Colorado para descifrar qué tenía que hacer, y qué podía esperar de la rehabilitación de Brianna. Estaba preparado para pasar los próximos 2 o 3 años de mi vida reestableciendo su salud, así que fue una gran sorpresa cuando murió”, expresó Wegs.

La familia de Brianna al momento no ha recuperado el cuerpo y abrieron una cuenta en la plataforma Go Fund Me para esos fines, y llevar a cabo un funeral en Estados Unidos. Lo poco que conocen del caso, ha sido a través de la versión de Wegs.