Hormigueros informa que no tiene casos de COVID-19

El alcalde de Humacao, Pedro J. García Figueroa, y el equipo de rastreo liderado por el Epidemiólogo, Dr. Miguel Ángel Irizarry, informaron que su municipio no tiene casos positivos del virus de Covid – 19.

“Hoy, le anunciamos a nuestros compueblanos que gracias a nuestros esfuerzos y a la colaboración de los hormiguereños no tenemos casos positivos de este terrible virus. Sepan que ha sido un trabajo arduo pero lo hemos logrado” mencionó en comunicado de prensa el Epidemiólogo el Dr. Irizarry.

“Estamos comprometidos desde el primer día en hacer lo indecible por el bien de nuestra ciudadanía. Salimos a la calle con nuestro grupo de rastreo para llevar el mensaje preciso a nuestro pueblo. Gracias por escuchar y entender nuestras recomendaciones de protegernos y cuidarnos de esta pandemia”, recalcó el Doctor.

Aunque se mostró complacido por no tener casos positivos de Covid – 19, el alcalde exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia y a seguir las instrucciones de los expertos para no tener más contagios en su municipio.

Además de anunciar que el municipio no tiene casos positivos, también se aprovechó para estimular a la ciudadanía a que se sigan vacunando. Dejó saber que hasta el momento el 67.1 por ciento de la población apta ya está vacunada con al menos una dosis.

“Vamos por buen camino. Estamos haciendo lo correcto, hasta llegar a la inmunidad de rebaño, no bajemos la guardia. Necesitamos que se vacunen y sigan nuestras recomendaciones”, añadió el Dr. Irizarry quien aprovecho para agradecer al equipo de rastreo por el trabajo realizado.

Por último, se notificó que el municipio cuenta con un número totalmente confidencial para el sistema de rastreo que es el 787-328-0304.

