Hospital Oncológico prestará servicios a residentes del suroeste

El Hospital Oncológico Isaac González Martínez en Río Piedras hizo un llamamiento urgente, este viernes, por medio del presidente de la Junta de Directores, licenciado Ramón González Castaing, a todos los pacientes de cáncer de la zona suroeste -afectada por los sismos que han sacudido a Puerto Rico- a comunicarse de inmediato para recibir su tratamiento médico.

González Castaing informó en comunicación escrita que “en el Hospital Oncológico le vamos a prestar servicios a todo aquel paciente de cáncer que no haya podido seguir su tratamiento como acostumbra. Queremos incentivarlo para que llegue al hospital o se comunique con nosotros para hacer los arreglos de su traslado para estar seguros de que recibe su tratamiento”.

Mencionó que la convocatoria está abierta a todos los pacientes con cáncer de la zona suroeste, no únicamente a los que se atienden comúnmente en el Hospital Oncológico. El paciente puede estar residiendo en su hogar o en un refugio.

“Los pacientes con cáncer que no hayan recibido su tratamiento pueden comunicarse las 24 horas del día, al teléfono 787 664-7558 (Supervisión de Enfermería del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez) para ser orientados inmediatamente”, puntualizó el presidente de la Junta de Directores.

El Hospital Oncológico Isaac González Martínez en Río Piedras, de la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, ha estado alerta desde que surgió la emergencia de los sismos, a través de su directora, licenciada Yarisis Centeno, quien es natural de Guánica.

“Este llamado es para todos los pacientes de cáncer que no estén recibiendo tratamiento, ya sea porque lo hayan diagnosticado recientemente y no pudo visitar un oncólogo, y/o que su tratamiento se haya visto afectado porque el sitio que lo brindaba no esté en funciones. Estamos en la disposición de atenderlos”, señaló la licenciada Centeno.

La directora Centeno solicitó a cada paciente cuando se comunique brindar la siguiente información: nombre con apellidos, edad, dirección, teléfono, diagnóstico y llevar los estudios médicos más recientes el día de la cita.

