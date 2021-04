Hoteles y Turismo entiende que no son responsables por asegurar que viajeros cumplan con la cuarentena

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Joaquín Bolívar, dijo este miércoles en entrevista radial que el Gobierno quiere que ellos hagan el trabajo de la Policía y del Departamento de Salud.

“Estamos preocupados y confundidos. La realidad de la vida es que están pidiendo que los hoteleros tomen acciones que entendemos le competen al Departamento de Salud y la Policía, en cuanto a ‘enforzar’ (hacer cumplir) una cuarentena” afirmó Bolívar en entrevista radial con Radio Isla.

El gobernador ha sido enfático en que por el momento queda descartado.

En la última orden ejecutiva que firmó el gobernador Pedro Pierluisi se estableció que las personas que lleguen a Puerto Rico sin una prueba molecular negativa de COVID-19, hecha 72 horas antes, tienen hasta 48 horas para hacérsela. De no hacerlo serán multados por $300.

“Nosotros entendemos que no tenemos la autoridad ni la potestad de poder decirle a una persona que no puede salir de una habitación. Son derechos que tendríamos que analizar por la vía legal, cómo es posible que nosotros podamos tomar esas acciones. Pero es preocupante porque nosotros los hoteles, somos hoteles. No estamos dedicados a acciones policiacas”, enfatizó Bolívar.

“Estamos analizando las alternativas legales que tenemos nosotros. Pero ningún hotel en Puerto Rico está capacitado ni preparado para poder tomar acción en contra de un huesped y requerirle una cuarentena. Para ese tipo de acción haría falta personal de la Policía o del Departamento de Salud en cada hotel de Puerto Rico, para que ellos puedan intervenir”, dijo el Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico.

“Estas decisiones se han tomado en un ‘vacum’ (vacío) sin consultar absolutamente con nadie de la Asociación (de Hoteles), ningún miembro de la Asociación y ningún miembro de la industria. Volvemos y le pedimos al gobierno, como hemos hecho en varias ocasiones, tener comunicación con nosotros para poder evitar que tomen decisiones sin tener la experiencia hotelera operacional que podría ayudarnos a todos nosotros a enfocarnos en el asunto de una manera productiva para nosotros”, concluyó Bolívar.

"Que respeten las órdenes".

Reacciona el Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), Víctor Ramos, dijo este miércoles en entrevista radial que “otros lugares dentro de Estados Unidos si exigen lo mismo a los hoteles y los hoteles tienen que cumplir lo mismo, y no es en otro país. Es en jurisdicciones de Estados Unidos. Hawai, Islas Vírgenes, Alaska, se le pide lo mismo a la industria de los hoteles y hasta ahora que yo sepa no han ido al Tribunal sobre el tema”.

“La otra parte es de si tienen el personal, eso yo no lo sé. Yo no trabajo en esa industria. Pero en cuanto a poderse hacer, yo pienso que en otros lugares si se hace igual”, afirmó Ramos.