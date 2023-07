Identifican a víctimas de masacre en Carolina

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó este miércoles la identidad de las víctimas de la masacre registrada en el sector Campeche en Carolina.

Estos son: Iván Alfonso Morales Rivera de 15 años, Dartaneon Pablo Figueroa Navarro de 18, y Erik Johan Batista Trinidad de 27, quien poseía expediente criminal.

El ICF completó el proceso de entrevistas a los familiares, e indicaron que las autopsias de dos de las víctimas serían realizadas hoy, mientras que la del tercero, el jueves.

De los hechos se desprende que los cuerpos baleados fueron hallados debajo del puente de la ruta 66.

El coronel Roberto Rivera, dijo el martes que hay un 80% de probabilidad que el incidente esté relacionado al doble asesinato de menores en Loíza.

Una de las víctimas podría ser un menor de 15 años.

"No puedo descartar ahora mismo nada porque allá [en Loíza] tengo a dos jóvenes asesinadas dentro de un vehículo. Ellas son pasajero, me falta el chofer y posiblemente otro acompañante, así que no lo puedo descartar. Estamos trabajando para eso. Buscar la forma y manera de saber si en efecto se trata de un mismo evento o son dos eventos distintos", indicó Rivera.

Asimismo, investigan si una de las víctimas de la masacre era novio de una de las adolescentes.

Las autoridades también informaron que el móvil pudiera estar relacionado al trasiego de drogas, trata humana o una ganga que se dedica a hacer "carjackings" en Guayama.