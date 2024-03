Inician decisivas vistas del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE

Las vistas para confirmar el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), iniciarán este lunes en el Tribunal Federal de Hato Rey.

La jueza Taylor Swain comenzará escuchando los argumentos a favor y en contra del plan que propone la Junta de Control Fiscal (JCF).

Este proceso judicial será el que decidirá si los puertorriqueños pagarán más por el servicio eléctrico, ya que implicaría un aumento en la tarifa por los próximos 35 años.

Se oponen al plan.

Fue para el 2017 cuando el proceso de reestructuración de la corporación pública comenzó.

Decenas de jubilados de la AEE llegaron frente al portón del tribunal para manifestarse, al entender que el plan pone en riesgo la estabilidad económica de Puerto Rico.

"Un dólar que se autoriza para pagarle a los bonistas, es un dólar que no se está invierto en la rehabilitación de nuestro sistema eléctrico. O sea, nuestro sistema eléctrico está en sus peores momentos, y desviar fondos para pagarle a los bonistas una deuda que se podría cancelar, nos va a condenar a vivir con un sistema eléctrico que no está proveyendo un servicio adecuado, con apagones, fluctuaciones de voltaje y hasta poniendo en riesgo las vidas de las personas", denunció Kathy Kunkel, portavoz del campamento "No más aumentos de luz".