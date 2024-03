Irizarry Pabón vuelve a reiterar su inocencia: “No nos vamos a quitar”

El suspendido alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, ofreció este viernes sus primeras declaraciones públicas luego de que el pasado miércoles incumpliera el acuerdo con el Partido Popular Democrático (PPD).

Irizarry Pabón volvió a reiterar su inocencia y catalogó el proceso legal que atraviesa como "una patraña". A preguntas de por qué incumplió el acuerdo -que daba como plazo el 28 de febrero para que renuncie a su candidatura a reelección si su proceso legal no se resolvía antes- contestó que los atrasos en el caso estuvieron fuera de su control.

"Según vamos al papel, eso (el incumplimiento) es lo que se pudiera ver. Pero esto se había comunicado y se había dialogado, porque en realidad es una particularidad que no está en control mío. Que se vea un caso transparente o justo, y que se tenga que pedir la inhibición de un juez, y que se inhibe otro juez, no está en ese control", expresó el suspendido alcalde en entrevista con WKAQ 580 AM.

Sin embargo, la página 4 del acuerdo establece claramente que "de surgir alguna posposición de dicha vista, indistintamente de la parte que la solicite, el Dr. Irizarry Pabón, tendrá hasta la media noche del 28 de febrero de 2024 para mantener activa sus aspiraciones a la reelección como alcalde de Ponce".

"A partir de esa fecha sin que se haya celebrado o concluido la vista preliminar, el aspirante Dr. Luis Irizarry Pabón, cederá su derecho de buscar la reelección como candidato a alcalde y se compromete a presentar su renuncia juramentada ante la Oficina del Secretario General del Partido Popular", añade el documento.

Por otro lado, Irizarry Pabón solicitó que se celebren la vistas preliminares, pautadas para el 14 y 15 de marzo, antes de tomar una decisión sobre su futuro político.

"Si [el resultado] es negativo, nosotros nos quitamos, y si es positivo, seguimos hacia adelante", añadió.

Aseguró, además, que quitarse de la reelección es "penalizar la ciudad".

"Si yo lo permito hoy, mañana le va a pasar a cualquier alcalde, a cualquier legislador que lo quieran sacar del medio", agregó.

Se espera que el secretario general del PPD, Gerardo "Toñito" Cruz acuda este viernes al tribunal para hacer valer el acuerdo.

Irizarry Pabón enfrenta cargos por presunto enriquecimiento injustificado y alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

En octubre del 2023, la jueza Adria Cruz determinó en su contra causa para arresto en todos los cargos, y se le impuso una fianza total de $20,000, $5,000 por cada cargo.

Posteriormente, fue suspendido por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), adscrita al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), cesando de inmediato sus labores como ejecutivo municipal.

Además, el líder municipal fue separado de todos sus cargos políticos, según determinó el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz.

INVESTIGACIÓN

El PFEI investigaba desde abril del 2023 al alcalde tras la recomendación del Departamento de Justicia.

El informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) detalla que el alcalde Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.

El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a Yesmín Valdivieso, Contralor de Puerto Rico, que a su vez fue referida por la funcionaria al Secretario de Justicia, en la que se alegó que el alcalde le había asignado a dos funcionarios municipales solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza. Igualmente, a empleados adeptos al Partido Popular Democrático (PPD) que laboraban en el municipio.

Según la denuncia, el dinero recaudado sería para pagar un préstamo de Irizarry Pabón que fue utilizado para cubrir gastos de su campaña electoral, así como otros gastos.

Además, se alega la existencia de un esquema de “kick back”, mediante el cual el alcalde ponceño le asignó a otros dos funcionarios la tarea de pedir dinero a los empleados que habían sido nombrados en el municipio.

"La trayectoria de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) ha demostrado que la mayoría de los casos no prosperan cuando llegan al Tribunal y el caso en mi contra no será la excepción porque el fin es afectar mi futuro político. Mis abogados se encargarán de demostrar que esta investigación está motivada políticamente y basada en testimonios falsos, provenientes de personas que trabajaron para mi administración y que removí de sus puestos, por haber cometido irregularidades. Es lamentable que la OPFEI utilice fondos públicos para desarrollar una investigación que no es más que una agenda en mi contra, por haber despedido a los que le fallaron a mi confianza y a la del pueblo ponceño", sostuvo la semana pasada Irizarry Pabón, en declaraciones escritas.