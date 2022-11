Jay Wheeler anuncia su primera gira mundial para 2023

El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler anunció este miércoles que iniciará en febrero de 2023 su primera gira mundial, “Emociones World Tour 2023”, que le llevará a actuar en Estados Unidos, México, Chile, República Dominicana, Colombia, Perú y España.

“Todavía no me lo creo. Esto para mí es un sueño. Yo siempre he querido llevar mi música a todas partes del mundo y cantarle a mi gente en diferentes lugares. Sabía que con trabajo y consistencia lo podía lograr, pero lo veía más lejos", expresó el artista en un comunicado.

A sus 28 años, el cantante es una de las figuras más fuertes de la música romántica en español, en octubre logró una de sus principales metas: actuar en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, el cual llenó su capacidad en cuatro conciertos consecutivos.

"Sin duda, presentarme en el Choliseo y ver el respaldo de la fanaticada nos dio a mí y a mi equipo de trabajo la fuerza que necesitábamos para hacer que 'Emociones World Tour' sea una realidad. Comenzamos en el 2023 y estaremos llevando un show completo y dándole lo mejor al público”, agregó Wheeler.

Temas como "Por tu culpa", "Mensaje de voz" y "La curiosidad" junto a Myke Towers lo lanzaron a la fama. Además, marcaron el estilo del cantante, quien se caracteriza por plasmar el amor y desamor a través de sus letras.

El próximo 14 de febrero, día de San Valentín, y haciendo honor de ser el artista del género que le canta al amor, iniciará la gira en el Amway Center en Orlando, Florida.

Por el momento, los conciertos confirmados serán el 16 y 18 de febrero en Santander Arena en Reading, de Pennsylvania, y en el Hard Rock Live en Hollywood, Florida, respectivamente.

Asimismo, el 29 de marzo estará en el Arena CDMX en Ciudad México, el 30 en el Auditorio Telmex en Guadalajara y el 31 en Arena Monterrey en Monterrey, México.

“Continuaremos anunciando nuevas fechas y lugares para que la fanaticada pueda ser parte de esta gira que será histórica para todos nosotros", sentenció Dímelo Siru, productor y manejador de Wheeler.

Además de los países ya mencionados, la gira hará paradas en Costa Rica, Argentina, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Honduras, en fechas por determinar.