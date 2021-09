Jenniffer González convoca a reunión para exigir respuestas por constantes apagones

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el miércoles que convocará a una reunión a todo el componente energético de Puerto Rico, tanto entes privados como públicos y federales, para exigir respuestas, así como planes de acción y soluciones a la inestabilidad del sistema que mantiene al pueblo en un estado de inseguridad constante sobre el servicio de energía eléctrica.

La comisionada anunció que, precisamente ayer, recibió la confirmación de que el próximo 6 de octubre, el Comité de Recursos Naturales del Congreso celebrará una vista para discutir la situación energética en Puerto Rico. La lista final de deponentes no está aún, pero está contemplado invitar a deponer a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a la Junta de la AEE, LUMA y el Negociado de Energía.

“Es sabido que la falta de mantenimiento de la red ha sido el mayor tropiezo para un sistema que responda a las necesidades del consumidor. A pesar de las cuantiosas cantidades de fondos federales conseguidos, de cambios de mando y de planes de acción, la ciudadanía continúa recibiendo un servicio nefasto donde a pesar de contar con un personal técnico de excelencia, la administración de la AEE no ha dado el rendimiento esperado”, expresó la comisionada residente en comunicación escrita.

La congresista indicó que “es por ello que al no haber un mensaje coherente hacia la población sobre lo que ocurre y no conocer si existen planes o se están llevando los trabajos para mejorar y darle estabilidad el servicio, como miembro del Comité de Infraestructura y del Comité Recursos Naturales del Congreso, que tiene inherencia sobre todo lo relacionado a la isla, convoco a una reunión entre todas las partes, tanto federales como FEMA, entes estatales como la AEE, privados como LUMA y EcoEléctrica, entre otros entes que daré a conocer próximamente. Esta situación insostenible no solo está afectando los hogares de todos los puertorriqueños, sino que también se están afectando los negocios y servicios, y hay que brindarle la información certera de lo que está ocurriendo a nuestra gente, y mas importante aún, se puedan trabajar soluciones para acabar con esta pesadilla energética”.

Anoche, la comisionada publicó en sus redes: “Basta ya del problema eléctrico, hay que adjudicar responsabilidades y más importante aún buscar soluciones para el pueblo. Nuestra gente no aguanta más, esto es un servicio esencial que el consumidor está pagando ya muy caro. Estaré convocando una reunión con todas las partes incluyendo entes federales, privados y públicos para que le respondan al pueblo con verdades y soluciones. Además, el 6 de octubre tendremos una vista en el Congreso donde tendrán que responder sobre el uso de los fondos que asignamos”.

