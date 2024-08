Jerome Vega: “Dejé mi alma y mi pellejo en ese círculo”

El lanzador de martillo luquillense, Jerome Vega, concluyó este viernes su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, con la satisfacción de haber representado a Puerto Rico y el compromiso de competir un ciclo olímpico

“Súper contento. No salió el resultado que queríamos, pero sé que lo hice bien, porque salí contento de la competencia. Es lo más alto que un atleta puede aspirar, unos Juegos Olímpicos. Nos tomó más tiempo del que nosotros hubiésemos querido. A mis 29 años, puedo decir que soy olímpico. Me lo gocé, lo disfruté y di lo mejor de mí. Dejé mi alma y mi pellejo en ese círculo, para poner a mi gente boricua contenta, orgullosa de mí", dijo Vega, quien ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Cumplimos con llevar el lanzamiento de martillo boricua a lo más alto, al nivel olímpico. Se puede llegar aquí. Hay que trabajar duro, pero se puede”, añadió el atleta de 29 años, quien es el tercer puertorriqueño en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos, siguiendo los pasos de Jaime Annexy en Helsinki 1952 y William Silen Dineen en Múnich 1972.

Vega comenzó la competencia con un lanzamiento de 69.19 metros, seguido por un lanzamiento de 71.61 metros en su segundo intento, superando la marca de 62.02 metros de Dineen en 1972. Su tercer intento registró 70.44 metros.

“Comencé la competencia con 69 metros, teniendo un poco de problemas técnicos. Pero, sentí un gran alivio, porque comenzar una competencia con una marca nula es retante mentalmente. Pero, abrimos. Logramos marcar, corrigiendo poco a poco. Estábamos teniendo problemas con la aceleración en el círculo. Me sentía lento, intenté acelerar, acelerar, pero no pudimos. Lo dimos todo. El resultado no fue el mejor, pero me voy completamente satisfecho porque di mi cien por ciento”, contó Vega sobre su competencia.

Las mejores 12 ejecuciones pasaron a la final. Los canadienses Etan Katzberg y Rowan Hamilton quedaron en la primera (79.93 metros) y segunda posición (77.78 metros), respectivamente. La tercera mejor marca fue para el ucraniano Mykhaylo Kokhan con 77.42 metros.