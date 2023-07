Jesús Manuel Ortiz dice que “muy probablemente” irá a primarias con Charlie Delgado

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, reaccionó este viernes al anuncio de que el exalcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri, aspirará nuevamente a la gobernación bajo la insignia de la pava.

"El partido necesita trabajo. Lo que manda el momento es trabajar, no aspirar. Yo soy el presidente del partido y el partido necesita unidad de propósito. Para candidaturas, habrá tiempo. Ahora es momento de que todos los populares trabajemos para que el partido esté sólido", expresó el presidente de la colectividad en entrevista con WKAQ 580 AM.

Ortiz González expresó que "muy probablemente" iría a primarias con Delgado Altieri.

"La realidad es que yo siempre he dicho que esa es una posibilidad real. No creo que es la primera vez que se menciona esa posibilidad. Cuando yo entiendo que puedo servir en alguna posición, yo doy el paso y me someto a lo que el país decida", añadió.

Delgado Altieri obtuvo un 31.56% de los votos en las elecciones del 2020, siendo superado por el actual gobernador, Pedro Pielruisi, quien sacó un 32.93%.

En total, finalizó con cerca de 390,000 votos.