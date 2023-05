Jesús Manuel Ortiz: “Vamos a derrotar a Pierluisi y el PNP”

Aunque reconoce que tiene mucho trabajo por delante para reorganizar el Partido Popular Democrático (PPD), el nuevo presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz González, dijo este lunes que se asegurará de derrotar al gobernador Pedro Pierluisi y al Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones del 2024.

"Vamos a derrotar a Pierluisi y el PNP. Por supuesto que lo vamos a hacer, pero esto no se trata de ganar una posición, es que tenemos que ganar como partido para ejecutar los cambios que queremos ejecutar", dijo Ortiz González en entrevista con WKAQ 580 AM.

A preguntas de si sería el candidato a la gobernación, el presidente del PPD respondió que primero debía "ganarse las cosas".

"El mandato de los populares me pone en una posición me parece a mí importante para serlo (candidato a la gobernación), por supuesto. Claro está, lo dije en la campaña y lo sostengo. Hay una institución por la cual trabajar. No voy a adjudicarme candidaturas automáticas por ser presidente, tengo que ganarme las cosas", agregó.

“Cuando yo aspiré a esta contienda (presidencial del PPD), mucha gente no me daba posibilidades de poder ganar. Yo hice mi trabajo. De hecho, en toda mi carrera yo he hecho mi trabajo, he honrado la confianza de la gente con trabajo, digo las cosas como las veo, tomo mi trabajo en serio y la gente ha puesto su confianza en mí", contestó sobre la posibilidad de derrotar a Pierluisi, quien buscará la reelección.

No obstante, el enfoque de Ortiz González será en culminar la reorganización del partido y convertirlo en una opción de triunfo para los comicios del 2024.

El pasado viernes, el PPD anunció a Jesús Manuel Ortiz como su nuevo presidente luego de cuatro días de escrutinio y una reñida elección con el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, con una diferencia de solo 194 votos, según los últimos resultados disponibles.