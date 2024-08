JetBlue lanza oferta especial con tarifas desde $49

JetBlue lanzó una oferta especial, "The Big Fall Sale", que es ideal para quienes desean una escapada otoñal. Con tarifas a partir de solo 49 dólares, esta es la ocasión perfecta para planear tus próximas vacaciones.

Detalles de la promoción:

Reservaciones: Puedes aprovechar estas tarifas especiales hasta las 11:59 p.m. del 23 de agosto.

Puedes aprovechar estas tarifas especiales hasta las 11:59 p.m. del 23 de agosto. Fechas de viaje: Los vuelos con descuento están disponibles del 10 de septiembre al 20 de noviembre de 2024.

Los vuelos con descuento están disponibles del 10 de septiembre al 20 de noviembre de 2024. Días no válidos: La promoción no se aplica a vuelos los jueves, viernes y domingos.

Estas tarifas representan los precios más bajos disponibles en el momento de la reserva y pueden variar según la ruta seleccionada.

Es importante tener en cuenta que las tarifas más económicas, como las de Blue Basic, tienen ciertas restricciones y disponibilidad limitada.

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad y es posible que no estén disponibles todos los días o en todos los vuelos. Los precios pueden cambiar sin previo aviso y deben ser comprados en el momento de la reserva. Estas tarifas son para vuelos directos, sin escalas (excepto cuando se indique lo contrario), no reembolsables y no transferibles.