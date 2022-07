¿JGo buscará la gobernación? Pierluisi dice que en su momento “lo anunciará”

El gobernador Pedro Pierluisi repitió este lunes su intención de aspirar a la reelección, y sobre un posible reto primarista entre la comisionada residente, Jenniffer González, dijo que “no hay que adelantarse a eso”.

"La comisionada tiene todo el derecho de contestar las preguntas que le hagan los medios sobre diversos temas y, en cuanto a ese otro tema, ya yo he dicho que tomé mi decisión, yo estoy enfocado en la obra, quiero llevarla a cabo, trasciende este cuatrienio. Por eso he dicho que sí, que definitivamente yo estaré aspirando a la reelección porque tengo un compromiso con hacer la obra. En el caso de la comisionada ha dicho que no ha tomado una decisión, así que en su momento lo hará y lo anunciará”, expresó el mandatario.

A preguntas de Telenoticias el pasado 30 de junio, la comisionada residente no confirmó ni descartó aspirar a la gobernación.

“Yo creo que los términos son de cuatro años y uno como funcionario electo, el pueblo votó por uno, uno tiene que trabajar en ese término. Uno no corre para ocho, ni para siete, ni para 10. Corre para el término que fue electo, que fueron cuatro años. Si me preguntas a mí, hoy yo estoy enfocada en eso y voy a seguir enfocada en eso”, dijo por su parte González Colón.

“Los procesos de elección, de primaria, vienen natural y vienen por ley. Así que nadie debe temerle a eso. Si uno trabaja bien, el pueblo pone la gente donde la gente debe estar”, añadió.

Mientras, en septiembre de 2021, la comisionada residente dijo en entrevista con Radio Isla 1320 AM que respaldaba a Pierluisi "en la gestión que está haciendo y en su futura candidatura."