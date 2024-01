JGo dice que a “Quiquito” Meléndez lo obligaron a quitarse

A raíz de la salida de la contienda a comisionado residente del representante, José Enrique “Quiquito” Meléndez Ortiz, Pedro Rafael Pieluisi Urrutia aseguró este martes que “apoyará al legislador en cualquier gestión”, mientras que la comisionada residente Jenniffer Aydin González Colón sostuvo que a Meléndez Ortiz, lo obligaron a dejar la aspiración.

“Es una decisión muy personal que tomó, la respeto y él va a contar con mi apoyo, ya tanto como representante, que es el cargo que ocupa actualmente, como en el futuro porque él no radicó para la reelección como representante, pues va a contar con mi apoyo cómo representante y de igual manera en el futuro, en cualquier gestión que desee hacer”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Por su parte, González Colón sostuvo que no le extrañó la salida de Meléndez Ortiz de la contienda.

“No me he de extrañar, yo siempre dije desde el día uno que yo iba a tener un compañero de papeleta a Washington, porque yo entendía que el trabajo que se hace en la Capital Federal es tan importante que requiere el que tengas una persona que conozca, que tenga los accesos, que se ha respetado en el ambiente federal y que no vaya yo a aprender. Por eso busqué al capitán Elmer Román. Así que yo desde el día uno, cuando vi que había dos candidatos, sabía que iban a obligar al representante Meléndez a quitarse de la contienda como en efecto pasó, aunque él diga otras cosas. Eso se veía venir, así que no me extraña lo más mínimo el que dé este tipo de respaldo”, expresó González Colón.

Con la salida de Meléndez Ortiz, el gobernador Pierluisi Urrutia dio su endoso al senador William Villafañe, que se enfrentará en primaria al candidato de González Colón, Elmer Román.