JGo dice que tiene “fe” en que aparecerá sustituto para LUMA

La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón dijo el miércoles que tiene fe en que aparecerá un sustituto para LUMA Energy.“Yo soy una mujer de fe. Y como soy una mujer de fe, se está abriendo un proceso, yo confío que haya otros operadores disponibles. No me voy a adelantar a los hechos ni tampoco me voy a amarrar, porque yo creo que eso fue lo que pasó en el caso de LUMA, ellos se creyeron que eran los únicos y actuaron como tal”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Así que yo confío que, durante el proceso, y yo hablé aquí de que, si no lo hubiera, estaríamos dispuestos a revisar el hacerlo por segmentos o regionalizarlo, si fuera el caso. Así que nosotros vamos a buscar todos los mecanismos y todas las estrategias que estén disponibles para cambiar el operador. Pero yo no me voy a dar el lujo de tener, el problema es que este contrato ya tiene tres años y no han logrado arreglar nada en tres años. ¿Qué garantía tengo yo que en un mes o en un año lo hagan, si tuvieron tres años para hacerlo, con el favor del pueblo, con los fondos, con los recursos, con los fondos federales? Tienen una tarjeta de crédito, literal, que es a través de FEMA de pedir los reembolsos para esto y no lo han hecho, no lo han sometido. En una vista pública en junio del año pasado solamente menos de 260 millones de dólares, cuando la Autoridad ya ha reclamado 1.2 billones. Evidentemente hay algo mal, y yo no tengo tiempo, con el pueblo de Puerto Rico no se experimenta, se actúa”, añadió.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. >Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

González Colón mencionó que se espera que la próxima semana, el comité de transformación energética presente el borrador de cambios a la política energética de Puerto Rico.

“Nosotros tenemos un comité de transformación energética donde estamos discutiendo toda la situación energética en Puerto Rico. Nosotros ahora mismo estamos en la fase de la redacción del informe de recomendaciones concretas para los cambios a la ley. Los cambios a la ley sobre política pública de generación. Eso debe estar listo ya la semana que viene. Y lo vamos a discutir el viernes, donde el grupo será unanimidad para determinar, cuál va a ser el marco de acción y la radicación de la legislación ante la Asamblea Legislativa. Ese cambio de política pública y empecemos en la parte de transmisión y distribución, vamos a traer a LUMA a que sea parte del comité, en una en una reunión informal, no adjudicativa, porque esa función solamente la va a tener la oficina de Alianzas Público Privadas, yo quiero conocer, su versión de los hechos, pero yo quiero dejar claro, ya está adjudicado durante el pasado proceso electoral cuál va a ser el curso y las acciones finales contra el operador. Así que eso va a ocurrir, lo que tenemos que asegurarnos es la de que la transición se dé de la manera más limpia posible en términos de que no perdamos luz, que haya transmisión y haya distribución, Y una vez pasemos de esa falta de generación, pues entonces vamos a empezar a buscar. Pero en este momento tenemos una emergencia. Nuestro sistema eléctrico está en una situación tan precaria que cualquier cosa hace que se vaya, ante eso yo no puedo anteponer hablar de transmisión si no tenemos generación Así que pues ¿qué es lo primero? Pues generación’, expresó.

Sus expresiones se dieron durante el anuncio del nombramiento, entre otros, del ingeniero Josué Colón Ortiz como director ejecutivo de las Alianzas Público Privadas (APP) y zar de energía.