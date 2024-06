JGo quiere para Puerto Rico “un gobierno que resuelva”

La comisionada residente en Washington y precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, se mostró confiada este domingo en que prevalecerá en la primaria frente al gobernador Pedro Pierluisi.

A juicio de González Colón, mientras más personas salgan a votar, su victoria será más amplia.

"Yo estoy retando para que haya un cambio. Así que yo confío en que la gente saldrá a votar y lo que se mide hoy es seguir en lo que estamos. En los apagones, los aumentos en el agua o la luz, o si quieren un gobierno que resuelva, un gobierno ágil, un gobierno de cambio", sostuvo la comisionada residente en entrevista exclusiva con Telenoticias.

"La gran diferencia [con Pierluisi] es que yo hago lo que digo, y siempre he sido así", aseguró.

Fue a eso de las 12:55pm que aspirante a la gobernación por el PNP llegó a su colegio electoral para emitir su voto.

Por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi dijo más temprano que propone "continuidad y estabilidad" con su gobierno.

"Cambiar el equipo del gobierno en este momento dado no hace sentido. Uno puede tenerle admiración, respeto a cualquier líder del partido, pero si lo que conlleva es un cambio cuando ese cambio no es necesario, pues no procede, así que con respeto digo eso", expresó.