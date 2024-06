Gobernador ejerce su derecho al voto: “Propongo continuidad”

El gobernador Pedro Pierluisi ejerció este domingo su derecho al voto en la escuela Abraham Lincoln, en el Viejo San Juan.

El mandatario se enfrenta en estas primarias a la comisionada residente, Jenniffer González, para la candidatura a la gobernación.

De camino al centro de votación, el reportero Luis Guardiola conversó con el mandatario, quien entiende debe prevalecer en la contienda primarista y aseguró ser el candidato que brindará estabilidad a Puerto Rico.

El mandatario reitera en que es el candidato que brindará estabilidad a Puerto Rico.

"En el caso mío, yo lo que propongo es continuidad de progreso, obras de justicia social, luchas por la igualdad, los postulados de nuestro partido que los hemos hecho vale en la administración del PNP que yo dirijo", expresó Pierluisi.

"Cambiar el equipo del gobierno en este momento dado no hace sentido. Uno puede tenerle admiración, respeto a cualquier líder del partido, pero si lo que conlleva es un cambio cuando ese cambio no es necesario, pues no procede, así que con respeto digo eso. A fin de cuentas, son los afiliados del PNP los que mandan", añadió.

