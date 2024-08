JGo se expresa sobre respuesta de LUMA: “Raya en la dejadez”

La comisionada residente y candidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer González Colón, reaccionó este martes a la respuesta de LUMA Energy para restablecer el servicio eléctrico tras el paso del huracán Ernesto por la zona de Puerto Rico.

En contraste con el presidente del consorcio, Juan Saca, quien catalogó la pasada semana de “excelente” los trabajos de recuperación, para González Colón “no va a tono con la realidad de lo que la gente vive afuera en la calle”.

“Hay que estar afuera, hay que visitar los pueblos, hay que ver alcaldes cómo tienen comunidades sin agua porque precisamente no tienen luz en las subestaciones. Cuando tú tienes una persona mayor, un niño, una familia entera…un día, dos días sin luz, pues uno dice “pues, pasó una tormenta”. Pero ¿cinco días?, ¿seis días?, ¿un fin de semana? Ya raya en la dejadez de no ponerse en los zapatos de la gente”, expresó la comisionada residente en entrevista con WKAQ 580 AM.

Asegura que el consorcio está bajo fiscalización constante.

A preguntas de si cancelaría el contrato de LUMA, indicó que "quisiera", pero que sería "una irresponsable porque le cuesta más al pueblo de Puerto Rico". Incluso, acusó al consorcio de querer que les cancelen el contrato para "cobrar más".

"Yo creo que eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que el gobierno les cancele para llevarse mucho más dinero. Lo que van a tener de mí va a ser fiscalización y un comité de trabajo encima de ellos todo el tiempo cuestionando las métricas y obviamente, que le resuelvan a la gente", afirmó.

Al momento de la publicación de esta nota, el portal de LUMA Energy indicaba que sobre 30,000 clientes continuaban sin el servicio de energía eléctrica.

Legisladores evalúan la respuesta del consorcio.