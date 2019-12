John Candelaria: Pirata en el baloncesto y la pelota Cuenta cómo dio el salto de los Piratas de Quebradillas a los Piratas de Pittsburgh.

En la historia de Puerto Rico, John “Candy” Candelaria es uno de dos jugadores que compitió a nivel profesional como baloncelista y pelotero. Roberto Muñoz, siendo el segundo de estos.

Candelaria hizo su debut profesional a los 18 años en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Piratas de Quebradillas, con cuyo equipo militó por dos campañas. Sin embargo, trazó una nueva ruta en su carrera deportiva y decidió mudarse a las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburg tras ser seleccionado en la segunda ronda del Sorteo de Novatos.

“La oferta de los Piratas fue de $5 mil. Dije que no porque tenía como 200 ofertas de becas para baloncesto colegial.”, dijo Candelaria a Telenoticias.

Luego de verlo lanzar en persona, la gerencia de los Piratas lo valoró un poco más, aumentando su oferta a $25 mil, a lo que Candelaria volvió a rechazar. A raíz de su decisión, la administración decidió invitarlo junto a sus padres a la oficina ejecutiva.

“Una vez en la oficina del gerente Brown, trajeron de sorpresa a Roberto Clemente. Hubieras visto la cara de mis padres, era como si la segunda venida entrara a la oficina.”, dijo.

Clemente pidió permiso para hablar en español a los padres de Candelaria para aconsejarlos.

“Roberto le dijo a mi mamá y mi papá, “ellos (los Piratas) le darán $40 mil, di no a los $25 mil”. Ni siquiera me conocía y me ayudó”.

Candelaria fue parte de la plantilla de los Piratas de Pittsburgh por 11 temporadas, desde 1975 hasta 1985. Luego fue fichado a los Ángeles de California. No fue hasta 1993 que regresó a su primer equipo de Grandes Ligas, y donde finalizó su carrera.

