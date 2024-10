Joven es atacado con “gotcha” mientras transitaba por la Baldorioty

Un joven identificado en las redes sociales como Kevin Yamil, denunció el jueves que fue atacado con tiros de "gotcha" mientras transitaba por el expreso Román Baldorioty de Castro, cerca del Residencial Sábana Abajo, en Carolina.

"Fui víctima de unos graciositos (estoy usando otra palabra para no usar la que realmente quiero), sin más nada que hacer, y me dispararon con una pistola de Gotcha, dándome en el cuello", lee la publicación en Facebook.

"Pasé el susto más grande de mi vida pensando que fui impactado por una bala por la fuerza que me dio, además que no me lo esperaba!", añadió.

El joven exhortó a no bajar los cristales del vehículo si transitan por el área. "No bajen el cristal ni para Dios, yo nunca lo hago pero esta noche quería sentir el fresco porque había llovido etc.", agregó.

Al momento, no hay una querella radicada.