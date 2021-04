JSF aprueba el Plan Fiscal 2021

Aunque agradeció a la Junta de Supervisión Fiscal por aprobar en el Plan Fiscal 2021 varias de sus peticiones, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia criticó el viernes la insistencia en los recortes a los municipios, a la Universidad de Puerto Rico y a las pensiones.

“Nosotros recibimos esta versión del Plan Fiscal certificado a la medianoche. Recibimos un borrador en la tarde. Así que mi equipo no ha tenido la oportunidad de revisarlo detenidamente. Así que voy a reaccionar de forma general al mismo y después me expresare extensamente sobre el tema”, dijo el gobernador en la reunión pública con la Junta.

“La Junta insiste en recortar los fondos que el Gobierno Central les transfiere a los municipios y eso no es buena política pública. Y la insistencia de la Junta de recortarle fondos a la Universidad de Puerto Rico es innecesaria”, añadió.

Pierluisi Urrutia sostuvo además que la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA no está facultada para intervenir en los fondos federales. La Junta no incluyó los fondos proyectados por concepto del Medicaid.

“El Congreso tiene el compromiso de por lo menos mantener los fondos que se reciben actualmente. No hay nadie en el Congreso hablando de reducir los fondos. Nadie en su sano juicio está proponiendo eso”, expresó.

Según la teoría del gobernador, el no utilizar las proyecciones en fondos federales para el Medicaid lleva a la Junta a aumentar los recortes en el Plan Fiscal.

Por su parte, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko contestó que un Plan Fiscal no puede incluir supuestos.

“El Plan Fiscal es una herramienta presupuestaria. No es una lista de deseos. No es una posición político partidista. No es que la Junta no quiere que Puerto Rico reciba más fondos federales. Para hacer un presupuesto, uno tiene que partir de los fondos que con certeza tienes disponibles. De hecho, por eso es que Puerto Rico está en la situación fiscal que se encuentra”, sostuvo.

Lo que incluye el Plan Fiscal:

$787 millones para cubrir las necesidades de primeros respondedores; la compra de materiales para las escuelas públicas y la investigación relacionada al COVID-19 en el Recinto de Ciencias Médicas.

$950 millones para atender la infraestructura de las facilidades hospitalarias del Estado; condonación de deuda en préstamos para los estudiantes en el campo de la salud y para retener en la isla al personal médico.

$640 millones para conceder préstamos a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico; aumentar los salarios de los maestros, directores, enfermeras, psicólogos, transportación, libros de texto, etc., para las escuelas públicas.

$880 millones en el Plan Fiscal 2021 para los aumentar los salarios de los policías, bomberos y para contratar empleados para el Instituto de Ciencias Forenses.

$550 millones de dólares para mejorar los servicios del gobierno, la cuarta fase del Programa Abriendo Caminos y la implantación de una unidad especializada en Violencia Doméstica, Crímenes Sexuales y Maltrato de Menores. La misma estará compuesta por agentes de la Policía y fiscales.

El Plan Fiscal 2021 fue aprobado por la Junta en la reunión pública de este viernes.