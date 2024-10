Juan Dalmau anuncia que regresará a su campaña

El candidato a la gobernación por la Alianza de País, Juan Dalmau anunció este viernes que se reincorporará a su campaña proximamente, tras haber hecho una pausa por el quebranto de salud de su esposa Griselle Morales.

"Estamos conscientes, tanto Griselle como yo, de mi responsabilidad histórica en este momento. Como dije en el mensaje anterior, yo estoy convencido de que en estas elecciones vamos a hacer historia y, por lo tanto, yo habré de resumir próximamente mis responsabilidades de cara a estas próximas elecciones del 5 de noviembre".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Porque también esta experiencia nos ha demostrado que, en los momentos más duros, uno no da un paso atrás. Yo no me quito. Al contrario, con más fuerza, dedicación y esperanza, voy hacia adelante para poder lograr lo que este país merece, que es un mejor gobierno y un mejor Puerto Rico", dijo Dalmau en un video publicado en sus redes sociales.

A continuación, el comunicado de prensa:

Juan Dalmau ofrece mensaje especial by Taiyania Rosado on Scribd