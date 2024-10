Juan Dalmau se reintegra a su campaña este domingo

El candidato a la gobernación por la Alianza de País, Juan Dalmau, se reincorporará a su campaña este domingo, luego de haber hecho una pausa por el quebranto de salud de su esposa Griselle Morales.

Según se informó, estará participando en la actividad "La Alianza en Llorens" en el residencial Luis Llorens Torres, evento que inciará a las 2:30pm y al que le acompañarán la candidata a la comisaría residente por Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, el candidato a la alcaldía de San Juan Manuel Natal, la senadora María de Lourdes Santiago, el representante Denis Márquez, los aspirantes al Senado por el distrito de San Juan Adrián González y Rosa Seguí, y el candidato a representante Pedro Cardona Roig "El Urbanista".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Estamos conscientes, tanto Griselle como yo, de mi responsabilidad histórica en este momento. Como dije en el mensaje anterior, yo estoy convencido de que en estas elecciones vamos a hacer historia y, por lo tanto, yo habré de resumir próximamente mis responsabilidades de cara a estas próximas elecciones del 5 de noviembre", expuso en un comunicado.

"Porque también esta experiencia nos ha demostrado que, en los momentos más duros, uno no da un paso atrás. Yo no me quito. Al contrario, con más fuerza, dedicación y esperanza, voy hacia adelante para poder lograr lo que este país merece, que es un mejor gobierno y un mejor Puerto Rico", dijo Dalmau en un video publicado en sus redes sociales.