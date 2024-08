Juan Saca asegura que LUMA ha hecho un “excelente trabajo”

El presidente ejecutivo de LUMA Energy, Juan Saca reaccionó el viernes a cuestionamientos sobre el desempeño del consorcio para restablecer el servicio de energía eléctrica, luego del paso del huracán Ernesto, que al momento tiene a más de 200,000 abonados sin servicio eléctrico.

“El equipo de LUMA ha hecho un excelente trabajo en recuperar más de 50 mil clientes en las últimas 36 horas y seguimos avanzando constantemente. Que podemos mejorar, por supuesto que podemos mejorar, pero la recuperación ha ido muy bien. Esperamos que continúe y se avance mucho. Hoy día, recordemos de que el primer día, el miércoles, no podíamos hacer mucho porque la tormenta iba pasando. Tuvimos en dos ocasiones los helicópteros tuvieron que regresar, pero el equipo ha estado trabajando 24 por siete acá a un lado y por todo Puerto Rico para recuperar. Yo creo que LUMA hizo un excelente trabajo en esta recuperación”, dijo Saca en conferencia de prensa.

“Quiero hacer una mención, porque más allá de lo que el pueblo de Puerto Rico pueda decir, si es una B menos, una B más, una C o lo que fuese, la persona que no tiene luz en su casa y ha pasado 48 horas sin luz, se la está sufriendo y no le importa la B, ni la C, ni la D. Así es que nuestro trabajo acá es lo más pronto posible recuperar al máximo número de clientes y regresarle la luz y mejorar su calidad de vida”, añadió.

Dice que el restablecimiento del servicio va adelantado.

Hasta el momento, hay 92 facilidades médicas sin servicio eléctrico. Unos 29 son hospitales, mayormente en el área este. Además, hay 26 facilidades de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y cinco estructuras de telecomunicaciones sin servicio. Por otro lado, se han identificado 28 subestaciones con daños.

Saca espera que para el domingo, se haya estabilizado el sistema de energía eléctrica tras el paso de la tormenta (ahora huracán) Ernesto.

Quedan más de 300 mil clientes sin servicio; el consorcio dice que el número se ha reducido “dramáticamente”.