Jueza emite orden de embargo provisional contra Oscar Santamaría

La jueza del Tribunal de Bayamón, Betsy Asencio Quiles, ordenó el martes un embargo al convicto excontratista Oscar Santamaría Torres tras una demanda ordenada por el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, incoada por el Municipio Autónomo de Cataño en contra de Island Builders, Corp., Santamaría Torres; y otros.

A esos efectos la jueza atendió la “Moción urgente solicitando remedio provisional en aseguramiento de sentencia” presentada por el Municipio el 22 de diciembre de 2021, dictando vista para este martes, a las 9:00 de la mañana en la sala 701 del Tribunal de Bayamón.

Luego de realizada la vista la jueza determinó esta tarde que: “Se ordena a Santamaría y Island Builders Corp abstengan de enajenar cualesquiera bienes inmuebles que les pertenezcan, así como cualesquiera pagarés al portador o nominativos, hipotecarios o no, acciones de corporaciones domésticas o foráneas, participaciones en sociedades, cantidades de dinero en cajas de seguridad, en cuentas de cheque o ahorros certificados de depósito, bonos, ginnie mae’s, fondos mutuos, inversiones, o cualquier tipo de instrumento financiero, negociable o no negociable que pertenezca.

Se abstengan de gravar o en cualquier forma enajenar cualquier bien que pertenezca a Island Builders y/o al Sr. Santamaría”, reza la orden provisional de la jueza Betsy Asencio Quiles.

Asimismo, se ordenó una vista de seguimiento para el 13 de enero de 2022 a la 1:30 de la tarde.

En la demanda el Municipio solicitó que los codemandados tienen la obligación solidaria de devolverle al Municipio no menos de quinientos ochenta y cuatro mil doscientos veinte dólares ($584,220.00) de fondos públicos municipales que le fueron desembolsados como parte de los contratos suscritos con Island Builders, así como los intereses que devengaron; 2. Emita una orden dirigida a los demandados de epígrafe, para que le devuelvan al Municipio no menos de quinientos ochenta y cuatro mil doscientos veinte dólares ($584,220.00), de fondos públicos municipales en relación con los contratos suscritos con Island Builders, así como los intereses que devengaron; 3. Condene a los codemandados a pagarle al Municipio una cantidad no menor de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000.00) por concepto de los daños ocasionados; 4. Condene a los demandados a pagar al Municipio una cantidad no menor de cien mil dólares ($100,000.00) por concepto de honorarios de abogados; y 5. Dicte cualquier otra orden que en derecho proceda.