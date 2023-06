Juicio Félix Verdejo: cronología de los mensajes de texto el 29 de abril

En el juicio contra Félix Verdejo Sánchez, acusado por el asesinato de Keishla Rodríguez, se han sentado a testificar agentes que estuvieron a cargo de descargar información del celular del exboxeador.

Algunos de los mensajes de textos que fueron presentados son entre el acusado, la víctima, su esposa, Eliz Marie Santiago, su suegro Miguel Santiago y el coacusado, Luis Cádiz Martínez.

A continuación, una cronología de los intercambios de mensajes con fecha del 29 de abril del 2021:

6:45 am | Verdejo le escribe un mensaje de texto al coacusado Luis Cadiz Martínez. “Saliendo para donde ti titán” . Este mensaje fue borrado del celular de Verdejo.

Este mensaje fue borrado del celular de Verdejo. 7:00 am | La madre de Keishla, Keila Ortiz, testificó que había hablado con su hija y que esta le había dicho que Verdejo iba para su casa cuando saliera de hacer ejercicios para recoger los resultados de prueba de sangre.

9:00 am | Bereliz, hermana de Keishla, llamó a su madre para notificarle que Keishla no estaba en su trabajo.

10:27 am | Verdejo le escribió un mensaje de texto a Eliz Marie Santiago -madre de su hija- para coordinar la logística de buscar a la menor.

1:50 pm | Miguel Santiago, padre de Eliz Marie Santiago le envió un mensaje a Verdejo. “Mi rey, sabes que nunca me he metido en tu relación. Solo te digo que tienes a una mujer buena y no porque sea mi hija. Da todo si en verdad la amas, sino haz tu vida porque ella realmente te ama y cógeme el consejo, perdí a la mujer de mi vida por eso mismo. Solo ve por más”.

1:55 pm | Verdejo respondió: “Mi amor, solo Dios sabe el amor que le tengo a tu hija y como dices es el amor de mi vida y no la quiero perder. Estoy dispuesto a hacer lo que ella me diga, no la quiero perder desde el fondo de mi corazón”.

En la mañana, la defensa intentó sembrar dudas sobre la paternidad del exboxeador.

Luego Verdejo intercambió mensajes de texto con una persona que no fue identificada, pero cuyo número es del estado de la Florida. El desconocido intentó orientar a Verdejo para que activara un aditivo en el celular que corroboraría sus localizaciones varios días.

4:37 pm | Luis Cadiz Martínez le responde a Verdejo y envía estos tres emojis: un corazón negro, una gota de sangre, manos orando . Este mensaje fue borrado del celular de Verdejo.

. Este mensaje fue borrado del celular de Verdejo. 4:38 pm | Verdejo le responde a Cadiz Martínez con dos emojis: un beso y corazón. Este texto también fue borrado.

En la noche del 29 de abril las autoridades activaron la alerta Rosa.

8:37 pm | Eliz Marie Santiago le envía un texto a Verdejo Sánchez y le cuestiona si ya estaba con el abogado. Verdejo respondió: “Ya salí, ¿por qué?” .

. Eliz Marie le contesta: “Te estaba llamando”.

11:25 pm | Marcelino Pérez, ex exposo de Keishla y quien estuvo preso desde el 2013 al 2018, llegó a Puerto Rico de un vuelo procedente de New York.

¿Los mensajes fueron relevantes en el caso? Lo discutimos.

El juicio contra Verdejo continúa este jueves en su octavo día en el Tribunal Federal en Hato Rey. El miércoles, también presentaron mensajes de texto entre el acusado y la víctima.

Aquí algunos de los intercambios:

V: Buenos días preciosa

K:Buen día

V: Qué haces mami laborando corazón?

K: Sí.

V: Mm ok que te salga todo mi amor.

V: Estas segura? porque tu no escribes así de abreviado. Mami esta raro eso VEVE.

V: cómo amaneció mi preciosa?

V: Es que prefieres al viejo sobre mí?

K: Tu me vas a ayudar vdd que no?

K: En tantos años.

V: Claro que te puedo ayudar pero solo tienes ojos para un viejo …Está cabrón perderte por un viejo puerco

En la tarde, un mensaje presentado provocó confusión, pues a la hora en la que fue enviado se entiende que ya Keishla había muerto. La fiscalía posteriormente aclaró que ese intercambio en particular se dio entre Verdejo y Luis Cadiz, quien se declaró culpable como coacusado por el atroz crimen.