Julia Keleher pide $600,000 para costear servicios legales

La ex secretaria de Educación, Julia Keleher, quien enfrentará juicio federal en 2021 por el esquema de $13 millones en la agencia, abrió una cuenta en la plataforma Go Fund Me con el fin de recibir fondos para costear los servicios legales de su defensa.

La cuenta tiene como meta lograr alcanzar $600,000, sin embargo, en siete días solo ha recibido $520 (a la hora de publicar esta nota).

“En 2019 y principios de 2020 fui acusada de corrupción pública, a pesar del hecho de que la primera acusación carecía de alegaciones de que me había beneficiado de alguna ganancia personal y en la segunda acusación carecía de autoridad para efectuar el acto subyacente del que soy acusada.”, dice la descripción de la cuenta.

“No he podido trabajar u obtener ingresos en la profesión a la que he dedicado la totalidad de mi vida adulta. Vendí mi casa en Puerto Rico. Gasté la mayor parte de los ahorros de mi vida y ahora retiro de mi cuenta de jubilación; y me mudé con mis padres, que no tienen los recursos financieros para apoyarme.”, añadió.

El Departamento de Educación no respondió.

Los fondos que ha recibido al momento varían entre $50 y $100, excepto dos personas que donaron $5, y quienes dejaron fuertes comentarios.

“¿Crees que nos importa que tengas que sumergirte en tu jubilación? ¿Vives con tus padres? ¡A QUIEN LE IMPORTA! La gente todavía está durmiendo con toldos de FEMA. ¡Oh por favor! ¡Al menos tienes una jubilación para sumergirte! No nos sentimos mal en absoluto. Estos $5 se usarán SOLO EN LA COMISIÓN DE PRISIÓN. Di $5 porque es todo lo que vales. La vida tiene una forma extraña de humillar a las personas. Todo lo que sube tiene que bajar. Dame tu número de prisión y te enviaré otros $5. ¡LADRÓNA!”, comentó una persona.

“Aquí tienes $5. Espero que te pudras en la cárcel.”, comentó otra.

Enfrenta cargos federales por supuesto esquema.

En contexto

Keleher está imputada de dos esquemas de corrupción por $13 millones en la agencia para julio 2019, se presentará hoy a vista en el Tribunal Federal, en Hato Rey.

La extitular del DE, que renunció a principios del pasado abril, fue arrestada de nuevo por utilizar su posición para beneficiarse, solicitando y aceptando cosas de valor.

Entre los acusados figuran: la exdirectora de Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila; el expresidente de la firma BDO Puerto Rico P.S.C, Fernando Sherrer; el consultor de BDO, Alberto Velázquez Piñol; la asistente de Keleher, Glenda Ponce Mendoza y su hermana Mayra Ponce Menzoza.

El juez federal Pedro Delgado determinó que el juicio iniciará el 22 de febrero de 2021 y se celebrará en Puerto Rico.

Autoridades federales también señalaron un esquema de corrupción en AES por $2.5 millones con relación a los pasados imputados.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.