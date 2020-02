Justicia asegura procesó diligentemente cargos contra Bryan Viera Bonilla

La secretaria del Departamento de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones y la Jefa de Fiscales Arlene M. Gardón Rivera, aseguraron que los procesos tomados por sus fiscales en la radicación de cargos y procesamiento criminal por violencia doméstica contra Bryan Viera Bonilla fueron diligentes e hicieron valer los derechos de las víctimas.

Longo Quiñones además dio a conocer que hoy el Ministerio Público sometió, para la atención del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, una Moción al amparo de la Regla 185 de las Reglas de Procedimiento Criminal que dispone sobre corrección o modificación de una sentencia al advenir en conocimiento ayer, 19 de febrero de 2020, que la joven Aguilar Casanova no había sido entrevistada por el Negociado de Comunidad del Departamento de Corrección en el proceso de preparar el informe presentencia. La Regla 3.6 de la Ley 54 dispone que el Tribunal tomará en consideración la opinión de la víctima sobre si se debe o no conceder el beneficio de desvío al acusado al momento de la sentencia. La titular indicó que “el Ministerio Público solicitó una reconsideración de la sentencia emitida en el caso para garantizar que se cumpla con el proceso de entrevista de la perjudicada antes de que se conceda un desvío.” Ante la solicitud del Ministerio Público el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución ordenando a la Administración de Corrección a radicar un informe presentencia complementario donde se recoja la entrevista de la parte perjudicada y señaló una vista para el 3 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m. en la Sala 502 del Tribunal para atender la petición del Ministerio Público.

Señalan mal manejo de casos a raíz de la denuncia de Génesis, joven víctima.

La Jefa de Fiscales explicó lo siguiente: “la joven Génesis Aguilar Casanova se presentó a la Fiscalía de Aguadilla el 12 de septiembre de 2019 junto a su madre y una amiga, de nombre Camil Joan González Cruz, para reportar un incidente de agresión contra ambas jóvenes por parte de Bryan Viera Bonilla, en hechos ocurridos a las 2:00 am de ese mismo día. Las alegaciones de las perjudicadas Aguilar Ramos y González Cruz se levantaron como parte de la Querella número 2019-10-203-02-406. El fiscal Juan Ramos García atendió a las jóvenes, levantó el expediente y a las 6:54 pm de ese mismo día sometió ante el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla cuatro denuncias contra Viera Bonilla. Los cargos sometidos por los cuales se determinó causa probable eran por violación a los Artículos 93 y 108 del Código Penal, tentativa de asesinato en primer grado y agresión, respectivamente, por la conducta contra la joven Aguilar Casanova, y Artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54 de Prevención y Protección de Violencia Doméstica, por Maltrato contra la joven Aguilar Casanova y Maltrato mediante amenaza contra la joven González Cruz."

Según notificaron, las jóvenes Aguilar Casanova y González Cruz fueron informadas por la Fiscal Belinda Brignoni el 21 de octubre de 2019 con respecto a las alegaciones pre-acordadas que Viera Bonilla estaba dispuesto a aceptar para disponer del caso y expresaron por escrito no tener reparo alguno con la alegación Pre-Acordada. La alegación Pre-Acordada disponía que Viera Bonilla sería referido para la preparación de un informe presentencia y que de éste cualificar para el programa de desvío que provee la Ley 54 para rehabilitar a los acusados, el Ministerio Público no se opondría a la recomendación de desvío que pudiese contener dicho informe.

“Pues le di”, admitió a Telenoticias el hombre, que ahora lleva un grillete.

Luego de éstas aceptar que se otorgara el preacuerdo en la vista preliminar, el imputado se allanó a una determinación de causa por los delitos imputados y se señaló la lectura de la acusación para el 4 de noviembre y el juicio para el 7 de noviembre de 2019. El 7 de noviembre de 2019 las jóvenes se reiteraron en la alegación Pre-Acordada antes de que Viera Bonilla procediera a declararse culpable. Tras la declaración de culpabilidad, el caso fue señalado para sentencia el 17 de enero de 2020. Viera Bonilla se declaró culpable a violación del Artículo 108 del Código Penal, por agresión contra Aguilar Casanova y a los Artículos 3.1, 3.2, y 3.3 de la Ley 54 por Maltrato y Maltrato agravado por ocasionar grave daño corporal contra la joven Aguilar Casanova y Agresión menos grave contra la joven González Cruz.

La sentencia fue reseñalada al 11 de febrero de 2020 por el Tribunal de Aguadilla en atención a que el 31 de diciembre de 2019 la joven Aguilar Casanova había presentado una nueva querella en la Fiscalía de Arecibo contra Viera Bonilla por violar una orden de protección final que había sido expedida en ausencia de éste por el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla el 30 de septiembre de 2019 bajo el número de caso OPA-2019-008490.

Orientan a agentes de cómo obtener evidencia tras denuncia de víctima de violencia de género.

El 31 de diciembre de 2019 la joven Aguilar Casanova reportó al Fiscal Israel Chico Moya que Viera Bonilla la había amenazado mediante mensajes de texto y éste le tomó declaración jurada el 3 de enero de 2020 que fue referida al oficial probatorio para que el Tribunal de Aguadilla tomase conocimiento de las alegaciones como parte del proceso de preparación del informe presentencia. El Fiscal Chico Moya también le notificó a la joven Aguilar Casanova que podía comparecer a la vista de sentencia para expresar sus alegaciones con respecto a la conducta de Viera Bonilla. El 31 de diciembre, los fiscales de Arecibo procedieron, además, a propiciar que se diligenciara la orden de protección final a

Viera Bonilla para que adviniera efectiva. La orden de protección fue entregada a Viera Bonilla en presencia de su abogado. El 11 de febrero de 2020 el Tribunal de Aguadilla emitió una sentencia dictada en corte abierta contra Viera Bonilla concediendo un desvío que aún no ha sido notificada por Secretaría del Tribunal.”

La Secretaria de Justicia añadió que “en estos procesos el Ministerio Público ha sido diligente en el procesamiento y continúa descargado su responsabilidad para con las perjudicadas. Nuestros fiscales siempre velaron por el mejor interés de las víctimas y tomaron decisiones atendiendo los deseos de Génesis Aguilar Casanova y su amiga,

Camil González Cruz. Durante este proceso, Génesis y su madre fueron orientadas por nuestros fiscales y técnicos de la Oficina de Víctimas y Testigos para brindarles apoyo en el proceso. Así mismo, continuaremos haciendo valer sus derechos en la vista señalada para el 3 de marzo.”

Pendiente a Telemundopr.com para la ampliación de esta historia.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.