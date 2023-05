Justicia confirma investigación por denuncias de acoso sexual contra el alcalde de Trujillo Alto

El Departamento de Justicia confirmó este jueves que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia inició una investigación en torno a las denuncias realizadas por una empleada del Municipio de Trujillo Alto en torno a presuntas actuaciones de hostigamiento sexual por parte del alcalde, Pedro Rodríguez González, y otros funcionarios.

La mujer radicó el 3 de mayo una querella en la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por su siglas en inglés) en la que hace serias denuncias contra el alcalde y alega ser víctima de represalias por rechazar sus avances de índole sexual.

En la querella, indica que el Comisionado de la Policía Municipal, Orlando Meléndez, también ha hecho comentarios e insinuaciones sobre ella a personal de la agencia.

Según el documento, en el verano de 2022, durante la campaña del actual alcalde de Trujillo Alto, comenzó un

patrón de hostigamiento que consistía en cuestionar el "por qué una mujer tan bella estaba tan seria". Según la querellante, Rodríguez la miraba de una manera lujuriosa, haciéndola sentir incómoda.

"Una vez el Sr. Pedro Rodríguez se convirtió en alcalde continuó con el patrón de hostigamiento sexual que consistía en saludos inapropiados asociados con invitaciones a encuentros sexuales, miradas lujuriosas enfocándose en mis áreas íntimas. Para el 9 de septiembre del 2022 el Sr. Rodríguez incrementa el hostigamiento haciéndome llamadas telefónicas constantes reclamando por qué no contestaba sus llamadas, a lo que indiqué que yo no contestaba llamadas de números desconocidos y manifestó que tenía que contestar porque él era el alcalde... El 10 de septiembre del 2022 el Sr. Rodríguez me llamó por cámara usando la aplicación WhatsApp, este se encontraba desnudo en su cama donde pude observar unas sábanas color azul y me indicó con esa cara de pu** que tú tienes esto es lo que yo tengo para ti, en ese momento el Sr. Rodríguez giró la cámara y me mostró como se masturbaba y me invitó para su casa en Florida con los gastos pagos, yo le colgué la llamada ante tal situación incómoda y hostigante", dice la querella.

El alcalde, según la denuncia, también la contactaba por "messenger" y la cuestionaba si se ausentaba por enfermedad.

La mujer también alega que, al hablar de las dolencias de espalda de la querellante, en diciembre de 2022, el comisionado de la Policía Municipal dijo a un teniente y un sargento que su malestar era porque otro sargento se le "trepaba encima". El mencionado sargento, habría cuestionado al comisionado por el comentario.

"El Sr. Meléndez en un acto de represalia lo cambió de turno", alega.

La querellante asegura que presentó una queja formal en el Departamento de Recursos Humanos del municipio, pero al momento, no se ha tomado acción.

"Debido a que no he accedido a los constantes avances sexuales del Sr Rodriquez he sido victima de persecusión, invitaciones indeseadas de indole sexual, no se me envía a recibir adiestramientos, se me ha cambiado de turno aún a sabiendas de mi recuperación médica", asegura la alegada víctima.

REACCIONA EL ALCALDE

En declaraciones escritas, el alcalde Rodríguez González aseguró que no ha cometido ningún acto ilegal ni inmoral. Además, que no ofrecería más declaraciones.

"El pasado 3 de mayo de 2023 advine en conocimiento de una querella administrativa por hostigamiento sexual presentada por una empleada municipal, implicando a mi persona. Por instrucciones mías, el equipo legal y de recursos humanos del municipio están trabajando diligentemente con el protocolo establecido y en la mayor disposición de brindar toda la información solicitada para que este caso se pueda dilucidar lo antes posible con la

confidencialidad que amerita. Confiado en que no he cometido ningún acto ilegal ni inmoral, mi enfoque principal es

continuar liderando los trabajos administrativos, operacionales y de servicios, seguir avanzando con la asignación de fondos federales y encaminar los proyectos de gran envergadura para mi pueblo trujillano”, sostuvo.