La Autoridad en el Tiempo: emiten advertencia de calor para 27 municipios

[May 24]



Los índices de calor alcanzarán los 108 grados o más en la costa N y O de PR. Se ha emitido una Advertencia de Calor para estos lugares.

Heat indices will reach 108 degrees or greater across the N & W of PR. A Heat Advisory has been issued.#prwx #usviwx pic.twitter.com/hHDxWPfYUc