La variante Delta: “¡Una nueva bestia!”

El reconocido neumólogo PP Echegaray publicó este martes en su cuenta de Facebook un extenso escrito sobre la peligrosa variante Delta que ha provocado el repunte de casos tanto en Estados Unidos como Puerto Rico.

El médico especialista describió el Delta como “una nueva bestia” y “COVID-19 en esteroides” al resaltar que es 60% más transmisible que la variante británica. Esta versión del virus, indicó, se puede transmitir a más de 6 pies y cada infectado puede contagiar hasta a ocho personas. La versión original era entre 2 y 3 personas, sostuvo.

En su publicación, Echegaray explica que el Delta se multiplica en el cuerpo 1,000 veces más rápido, sobre todo en personas no vacunadas, pues no tienen anticuerpos para batallar contra el virus.

“Importante seguir protegiéndose con mascarillas ya que el Delta es capaz de evadir anticuerpos a personas vacunadas especialmente personas mayores, jóvenes con enfermedades crónicas , o personas en medicamentos que depriman el sistema inmunológico. Aunque después de dos dosis de la vacuna seguimos con 80% de protección de enfermedad seria y 94% de hospitalizaciones y muertes, es sumamente preocupante aquellas personas con sistema débil, que no hayan producido anticuerpos robustos después de las vacunas ante una carga viral exageradamente grande que sobrecargue el sistema de defensa y la persona se complique aún vacunada como estamos viendo algunos casos, lamentablemente. Estos son los “breakthrough cases” que siguen estando debajo del 1% a Dios Gracias”, escribió.

La recomendación del gobierno federal aplicaría también para las escuelas.

El galeno urgió a toda la población que puede recibir la vacuna, a hacerlo lo antes posible y atribuyó la desinformación -principalmente en redes sociales- a “mentes ignorantes y enfermas”.

“Esto no es relajo!! Tenemos que hablar con cada familiar y amigo para convencerlo, los datos están ahí. Los Estados con menor vacunación como Louisiana están llenando las camas de intensivo, los casos aumentan en personas de 30-40 años en su mayoría, en su edad más productiva, habrá muchos niños que no verán a sus padres cuando se gradúen de High School o Colegio . Paremos todos el COVID 21. Las vacunas siguen siendo seguras y efectivas, no hagamos que sea necesario ser obligatorio, pero el no vacunarse amenaza a todo el mundo a enfermarse y aumenta la posibilidad de peores variantes y otras vacunas. ¡Seamos responsables y pro activos , confío en mi gente!”, concluyó.

