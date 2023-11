Quiquito Meléndez confirma aspiración a la comisaría residente

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José "Quiquito" Meléndez, confirmó este lunes que buscará la comisaría residente bajo esa colectividad, asegurando que "le ganaría a cualquiera".

"Le gano a cualquiera en la aspiración. El PNP va a tener una primaria para Washington, vamos a ponerlo de esa forma. Yo no regreso a la Cámara de Representantes... de Puerto Rico no. Regreso a la Cámara de Representantes federal", dijo Meléndez en entrevista con WKAQ 580 AM.

"Luego de un profundo análisis, lo hemos atendido, hemos hablado con la gente, consultado con el pueblo que son la gente que realmente dirigen nuestro partido y hemos tomado la decisión de aspirar", añadió.

Legisladores del PNP radicaron este domingo sus candidaturas acompañados del gobernador.

Al momento, Meléndez -quien manifestó su apoyo a Pedro Pierluisi para la gobernación- se enfrentaría al senador William Villafañe en primarias.

Aún se espera que la comisionada residente, Jenniffer González, anuncie su compañero de papeleta.

Cabe destacar que el domingo, el licenciado Pablo José Hernández Rivera oficializó su candidatura a Washington por el Partido Popular Democrático (PPD).

Entre las propuestas presentadas, destacó impulsar un crédito por salarios, beneficios e inversiones realizadas en Puerto Rico.