Legislatura municipal aprueba nuevo código de orden público en San Juan

La Legislatura Municipal de San Juan (LMSJ), aprobó este viernes el Proyecto de Ordenanza Núm. 53, que establece el nuevo “Código de Orden Público para el Municipio de San Juan”.

Con el respaldo de la mayoría de los miembros de la Legislatura Municipal, los residentes de la Ciudad Capital contarán con un “Código de Orden Público” balanceado entre las necesidades de los más de 330 mil sanjuaneros y el sistema comercial.

“Luego de extensas vistas públicas donde los residentes de San Juan y los comerciantes tuvieron participación ciudadana y formaron parte de la discusión, la LMSJ concluyó que, con la aprobación de este Código de Orden Público, los residentes, visitantes y comerciantes lograrán disfrutar de una Capital segura, limpia, serena, ordenada y habitable, todo ello sin menoscabar el derecho al libre comercio de los comerciantes”, expresó la Hon. Gloria I. Escudero Morales, presidenta de la LMSJ.

“Fueron decenas de residentes y comerciantes los que depusieron ante la LMSJ, donde la mayoría coincidieron en que para una sana convivencia era necesario fiscalizar los permisos otorgados a los comercios de entretenimiento y limitar el horario de la venta y el expendio de bebidas alcohólicas a partir de ciertas horas de la noche o madrugada. Asimismo, el sector comercial de San Juan nos reconoció la buena intención de la pieza legislativa para mejorar la calidad de vida de los residentes al mitigar la contaminación de ruidos excesivos e innecesarios. Así las cosas, esta tarde y luego de un análisis comprehensivo bajamos a votación del pleno el Código y con un total de 13 votos a favor, 3 en contra y uno excusado aprobamos y presentamos a todos los sanjuaneros un Código de Orden Público atemperado al reclamo de todos los sectores”, detalló Escudero Morales.

En cuanto a la venta y expendio de bebidas alcohólicas, la Legislatura Municipal validó que estará autorizada la venta y servicio de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y la 1:00 a.m. Mientras, los fines de semana (sábados y domingo) el horario será desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m., y lo mismo los días feriados legales estatales y federales que caigan lunes.

Por otro lado, para maximizar la calidad ambiental y la tranquilidad de los residentes, visitantes y turistas quedaron prohibidos los ruidos innecesarios o excesivos como el “voceteo” producidos por sistemas de amplificación tales como altoparlantes, megáfonos o artefactos similares que importunen o perturben el pacífico vivir, esto con excepción de aquellas expresiones protegidas o la libertad de expresión.

Con la finalidad de maximizar el acceso a los transeúntes que hacen uso de las aceras, se impondrán sanciones a las personas que obstruyan las mismas y limitan el libre movimiento de las personas.

Durante la participación ciudadana los residentes presentaron otras preocupaciones que fueron atendidas y acogidas en el Código, como la prohibición de reparaciones de vehículos de motor o enseres eléctricos en las vías públicas. Asimismo, aprobó que toda persona que pasee o conduzca alguna mascota en un espacio público deberá recoger los desperdicios o excrementos que estos depositen utilizando bolsas de polietileno. De lo contrario, se exponen a una multa de $250.00.

El nuevo Código de Orden Público entrará en vigor 90 días posteriores a la publicación de un edicto en un periódico de circulación general.