Lisha a la secretaria de Familia: “No sirves…ojalá te pase algo”

La joven vendedora de jugos naturales, Lisha Ramón Mejías, despotricó contra la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, en medio del proceso que enfrenta por la custodia de su hija.

En una de sus acostumbradas transmisiones en Facebook, Ramón Mejías cuestionó a la funcionaria por su manejo de casos de niños maltratados y criticó hasta cómo se maquilla.

"Secretaria de la Familia no sirves y punto porque a mí me pueden decir que yo no sirvo como mamá, pero nunca he tenido a mi hija viviendo en condiciones infrahumanas. A mí me pueden decir loca, pero yo nunca he visto que mi hija ha pasado hambre en mi techo", sostuvo.

"Ojalá te pase algo, no algo malo, pero algo que te haga recapacitar y te haga actuar porque en el poder que estás puedes hacer algo c@%# por esos niños que realmente están pasando maltrato. Te maquillas bien feo, yo veo cosas", añadió.

En abril, la hija de Ramón Mejías quedó bajo el cuidado de su padre, a quien también le concedieron una orden de protección. Sin embargo, la joven afirmó que -al momento- puede ver a su hija, aunque sin dar muchos detalles.

