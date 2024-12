LUMA advierte que podríamos tener otro aumento en la factura

Luma anunció este martes que a consecuencia del aumento en costos para la compra de combustible, es posible un aumento de 2.3 centavos por kilovatio-hora en la factura promedio de los clientes residenciales.

El consorcio sometió al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) los factores trimestrales calculados para las tarifas (tariff riders) en cuanto al ajuste en el costo del combustible (FCA, por sus siglas en inglés) y al ajuste en el cargo por compra de energía (PPCA, por sus siglas en inglés) y en el mismo establece que "durante muchos de estos meses, el consumo en general de energía fue mayor al esperado debido a temperaturas inusualmente altas, y Genera PR incrementó el uso del combustible más costoso para generar electricidad".

"Este aumento en la tarifa relacionada con la generación es para recuperar los costos del combustible utilizado para generar electricidad y la energía comprada a los productores independientes de energía (IPP, por sus siglas en inglés) y no financia las operaciones de LUMA. Como se ha reiterado en los pasados tres años, LUMA no es responsable de la generación, no tiene control sobre el impacto de los costos del combustible y no se beneficia de ningún cambio en los factores de la tarifa de la luz como parte de este proceso", explicaron en un comunicado de prensa.

Detalles del ajuste en el costo del combustible

Los factores de la tarifa de la luz reflejan el costo del combustible utilizado por Genera PR y la energía comprada a los IPP entre junio y noviembre. Los factores que influyen en el cálculo del FCA son el resultado de una mayor demanda y de la necesidad de utilizar combustible diésel y bunker más caros para generar electricidad debido a una disponibilidad menor de la esperada de las unidades de generación de gas natural, menos caras, de Genera PR.