LUMA informa que megatransformador de Santa Isabel no funciona

El consorcio LUMA Energy informó este jueves que el megatransformador que tuvo un costo de $4 millones trasladarlo y que pretendía aliviar la crisis energética en el sur de la Isla, no podrá ser puesto en servicio debido a que falló unas "pruebas importantes."

Mientras, indican que deberá ser reemplazado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Aquí la explicación de la privatizadora:

"El personal especializado de subestaciones de la empresa le hizo pruebas al transformador de reemplazo antes y después de su transporte, siguiendo los procesos y protocolos estándar en la industria. Luego de energizar exitosamente el transformador, y durante las pruebas posteriores requeridas en el lugar antes de conectarlo a la red, el equipo falló por un problema interno. Aunque el servicio de nuestros clientes de Santa Isabel, Coamo y Aibonito no se verá afectado, no podemos poner en servicio un transformador que falló unas pruebas tan importantes. Como hemos dicho durante el pasado mes, seguiremos con nuestro plan de contingencia, que incluye la relocalización de un transformador alterno desde Maunabo. El servicio de los clientes de la zona no se verá afectado durante las próximas cuatro a seis semanas mientras se instale y se le hagan pruebas de seguridad y confiabilidad al transformador de reemplazo".

Esperan completar todo el proceso de instalación en cuatro semanas.

Encargados de la logística dijeron que es normal que ocurran estos incidentes.