Madre de la bebé Kaylianis regresa al tribunal para la vista preliminar

La vista preliminar contra Yaniré Roque Lupiañez, madre de Kaylianis Isabel, la bebé de un año y medio que murió tras un alegado patrón de maltrato y abuso sexual por parte de su padrastro en Aibonito, se reanudará este miércoles.

El pasado 12 de marzo, el señalamiento fue pospuesto debido a que la patóloga forense que estaba citada para testificar, no logró llegar por razones personales.

El proceso judicial contra Roque Lupiañez es por los cuatro cargos de maltrato que le pesan. También tiene un cargo de asesinato en su contra, por lo que enfrenta cinco imputaciones en total.

El pasado 29 de febrero, trascendió que Giovani Aponte Ríos de 22 años, imputado de asesinato, maltrato y abuso sexual contra la infante, fue juramentado como testigo en el caso contra Roque Lupiañez. Sin embargo, la defensa de la mujer asegura que el testimonio de Aponte Ríos "no implica en ningún momento" a su clienta.

"Lo que tenemos nosotros de las declaraciones del caballero, no implican en ningún momento a nuestra representada. En nada. No sé qué cambios ha habido en su testimonio. [Si ha habido un cambio] no lo conocemos", dijo a Telenoticias el abogado Jesús Renta.

El horrendo crimen se reportó el pasado 18 de diciembre, cuando una llamada a las autoridades alertó sobre un menor que habría sufrido una caída de la cama. Sin embargo, luego de que fuera transportada al Hospital Menonita de dicho municipio, la doctora que atendió el caso alertó que sus heridas no son compatibles con la versión ofrecida.

El padrastro de la infante admitió luego de ser arrestado que la había agredido sexualmente, según la Policía. La madre alegó que desconocía lo que su pareja hacía. “La violó durante meses y yo ni cuenta me di”, alegó.

La jueza Mariely Paradizo Pérez, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, encontró causa para arresto contra la madre y el padrastro de la infante.

A Aponte le radicaron cinco cargos: asesinato estatutario, maltrato y tres cargos de agresión sexual. Además, se le fijó una fianza de $6 millones.

