María De Lourdes: Petición de Ana Irma no es dividir escaños, sino otorgarlos al MVC

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María De Lourdes Santiago, reveló este martes que la solicitud de la coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, sobre los escaños legislativos -en caso de que surjan por la Ley de Minorías- no son para dividirlos, sino para que sean otorgados a sus candidatos.

Rivera Lassen confirmó el lunes que hizo esta petición de manera verbal y escrita al excandidato a la gobernación por la Alianza, Juan Dalmau. La ley establece que en caso de que un partido o candidatura obtenga más de dos terceras partes de los escaños en la Legislatura -en este caso sería el Partido Nuevo Progresista (PNP)- se aumentaría hasta un total de nueve el número de Senadores para representarán a los partidos de minoría. Esta disposición busca evitar que un solo partido acapare casi toda la representación legislativa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"La petición específica no es que se dividan. La petición en la carta es que esos escaños que le corresponderían al PIP, si se activa el mecanismo constitucional de la ley de minoría, sean ocupados por el Movimiento Victoria Ciudadana. Esa es la petición que está por escrito”, explicó Santiago.

"Aquí todavía no hemos terminado el escrutinio. A mí me parece que es importante tener los números, saber exactamente cuál es la situación que tenemos con los resultados y examinar el estado de derecho", añadió.

La senadora explicó, además, que hay un caso resuelto en el Tribunal Apelativo que sirve como referencia, que establece que los escaños que se consiguen a través de la activación de la Ley de Minorías "no le pertenecen a un partido de la misma manera que le pertenecen los escaños que obtuvo a través de votación directa".

"De renunciar una persona al escaño al que tendría derecho por la Ley de Minoría, la Constitución obliga a que la sustitución se limite a la persona que sigue en número de votos [obtenidos]", agregó.

Santiago fue firme en que son conversaciones que primero deben tener ambos partidos en sus interioridades.

"Todo está sobre la mesa, pero me parece a mí que en este momento lo fundamental es el escrutinio. Tenemos la posibilidad de garantizar no uno, dos escaños. Creo que debemos concentrarnos en eso. Insisto, esta no es una determinación que pueda tomar una persona o un puñado de personas en el PIP. Esta es una determinación importantísima que tiene que discutirse con calma y con seriedad”, finalizó.