Maripily sale en defensa de su hijo y le contesta a Ariadna

Domingo de posicionamiento sin precedentes: Ariadna se posiciona con Maripily, le dice que quiere que abandone La Casa de los Famosos y le menciona a su hijo diciéndole que no debe sentirse orgulloso de sus acciones en los pasados días.

La boricua salió en defensa de su hijo y le respondió: “No te metas con mi hijo, no lo menciones, no lo conoces, no lo metas ahí. Él se siente orgulloso de mí, pero le da tristeza el ver la realidad de tu hipocresía”.

Divaza también se posicionó con la boricua, al igual que Clovis y Romeh. Todos formaron parte del equipo tierra con Maripily.

Este domingo, Melaza tenía el beneficio de salvar a un nominado y escogió a La Bronca. Ahora, Maripily irá al cuarto de nominación con Lupillo, Adame y Cristina.