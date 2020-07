Más profesionales de la salud podrán ofrecer servicios por Telemedicina

La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció este viernes que convirtió en la Ley 68 de 2020, el proyecto del Senado 1596, que incluye en la Ley de la Telemedicina la práctica de la Telesalud en Puerto Rico para profesionales de la salud adicionales, y extiende los servicios prestados a los pacientes por vía de la tecnología durante el periodo de emergencia del COVID-19.

Vázquez Garced resaltó en comunicado de prensa que la nueva ley busca, mediante la utilización de los medios tecnológicos disponibles, extender la gama de servicios profesionales que puedan ofrecerse a los ciudadanos para permitir el acceso a la salud de mayor número de personas, adoptando el concepto de telesalud, manteniendo las medidas cautelares y el distanciamiento social para evitar la propagación de la pandemia.

“Continuamos alertas y proactivos, tomando las medidas necesarias ante la mayor emergencia de salud pública que hayamos enfrentado como pueblo. En este momento es fundamental que reforzar todas las medidas que viabilicen la prestación de servicios profesionales a nuestros ciudadanos sin exponerlos, al contagio del COVID-19”, expresó la primera ejecutiva.

Además, durante el mes de mayo pasado, la gobernadora había firmado la Resolución Conjunta 19-2020, que autorizó a los médicos autorizados a ejercer la medicina en Puerto Rico, el uso de la telemedicina, incluyendo las consultas médicas telefónicas o cualquier otro medio autorizado para evaluar pacientes durante el estado de emergencia.

Entre los profesionales de la salud a quienes podrían estar ofreciendo sus servicios se encuentran, los audiólogos, optómetras y ópticos, médicos veterinarios, podiatras, doctores en naturopatía, naturópatas, dentistas, educadores en salud, farmacéuticos, nutricionistas, quiroprácticos y aquellas categorías de enfermería dentro de la Ley 254-2015, conocida como “Ley para regular la práctica de la enfermería en Puerto Rico, entre otras.

Por otra parte, la Ley 68 ordena a las compañías de seguros de salud y a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a pagar por los servicios prestados a los pacientes por vía electrónica, digital o telefónica como de la misma forma que si fuera una consulta presencial.

“Ahora más que nunca tenemos que considerar todas las medidas al momento de tomar decisiones para evitar la propagación y el contagio del COVID-19. Como he expresado y me reitero, nuestra gente no puede bajar la guardia. EL COVID-19 lamentablemente está en nuestro pueblo. Es importante que más allá de esta y de las medidas que se deben tomar para que nuestros ciudadanos puedan acceder a los servicios de salud sin riesgo de contagio, tenemos que estar preparados para que nuestros ciudadanos puedan acceder a los mismos servicios, tengamos o no pandemia”, concluyó Vázquez.

