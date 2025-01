“Me vas a matar, no lo hagas”: Don William relata cruel ataque de ladrón

Don William Torres, el hombre de 90 años que sufrió fractura y sangrado intracraneal tras ser brutalmente golpeado por un individuo que entró a robar a su residencia, describió a Telenoticias el cruel ataque.

“Le dije que no tenía nada. Me empezó a dar puños en la cara. Me puso sus manos en el cuello y yo dije ‘me vas a matar, no lo hagas’”, expresó.

El nonagenario, que aseguró que el hombre sabía su nombre y que vivía solo, fue dado de alta este lunes, pero más tarde fue llevado nuevamente al hospital tras presuntamente entrar en estado de shock.

El violento incidente ocurrió en horas de la mañana del domingo en el barrio Las Guaras en Sabana Grande.

Según relataron sus familiares a Telenoticias, el presunto asaltante irrumpió en la residencia a “quitarle todo”. El sujeto lo agarró por el cuello y lo golpeó en el rostro por lo que el nonagenario se cayó y, aun en el suelo lo siguió golpeando. Finalmente, no se llevó nada.

La Policía dijo a Telenoticias que la descripción del sujeto es: baja estatura, tez blanca y pelo corto castaño. Al momento, entrevistan a vecinos y continúan la investigación para encontrarlo.

El perjudicado fue atendido en un hospital del área, pero será trasladado al Centro Médico de Río Piedras y dentro de su condición, está consciente.

La familia pide al responsable que responda.