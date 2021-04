Mellado: Hospitalizaciones no han llegado a un nivel considerable como para “lockdown”

El secretario designado del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado López aseguró este lunes las hospitalizaciones no ha llegado a un nivel considerable como para "lockdown" por coronavirus (COVID-19).

Además, no contempla el cierre de escuelas tras alza en casos de COVID-19, en Puerto Rico, durante las últimas semanas.

“La Coalición Científica hizo sus recomendaciones y siempre el gobernador va a tomar las decisiones que él entienda porque recuerda que hay otros sectores adicionales. La situación de los hospitales no ha llegado a un nivel considerable como para nosotros hacer un 'lockdown' como han dicho unos sectores. Quizás se puedan hacer modificaciones en los horarios de apertura, pero eso lo decidirá el señor gobernador”, dijo Mellado.

“Nosotros en este momento no entendemos que deba haber mayor restricción porque las escuelas no han llegado a nivel rojo. Lo que nosotros estamos diciendo, y eso está contenido dentro del protocolo, cuando analizamos la data de las escuelas, vemos que no ha habido ningún brote dentro de las escuelas", agregó.

“Sí se recomienda, cuando la isla completa llegue al nivel rojo se tiene que establecer el cierre de las escuelas, eso está dentro del protocolo”, concluyó.

Asimismo, expresó que será el gobernador Pedro Pierluisi quien tome las decisiones, de cara a una nueva Orden Ejecutiva (OE), a pesar, de las recomendaciones establecidas por la Coalición Científica.

Sus expresiones se dieron luego de sostener una reunión con varios alcaldes.

Advierten que a finales de abril se podrían reportar 1,600 casos positivos y sobre 16 muertes diarias.