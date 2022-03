“Meter preso al que las venda”: Mellado cree en despenalización de las drogas

El secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado López, dijo el jueves que a pesar de que no cree en el uso del cannabis como recreacional, favorece la despenalización de todas las sustancias controladas.

En cambio, aseguró que se debe trabajar con el usuario para que deje de utilizar las sustancias controladas y sí penalizar a quienes la vendan en el mercado ilegal.

“Siempre como posición de secretario de Salud yo siempre voy a avalar la medicina. El cannabis medicinal es buenísimo. O sea, está más que probado que es una alternativa, incluso, ante la crisis de opioides que hay a nivel mundial se ha visto que el cannabis medicinal no crea una dependencia fisiológica y ayuda para el dolor”, dijo el secretario de Salud a preguntas de la prensa.

“Como recreacional, pues, desde mi postura como secretario de Salud te adelantaría que yo no pudiera patrocinar algún medicamento que se use como recreacional. Por decirte un ejemplo, yo no patrocinaría que tú te tomes dos Benadryl o dos Xanax como recreacional. Y ahí, desde ese punto de vista, estamos dirigidos a la parte médica y nosotros vamos a fomentar y a trabajar con el cannabis desde el punto de vista médico”, añadió.

Cuestionado sobre si cree en la despenalización de la posesión de cannabis, Mellado López contestó: “Yo no creo que ninguna persona que utilice una sustancia debe ser penalizada. Más allá de eso, tendríamos que ir a la parte social, tenemos que ver por qué esa persona está utilizando eso, porque detrás de esa mala utilización de la sustancia, existe un entorno social y uno no penaliza. Yo creo en la despenalización completa”.

“El que la venda, ese es al que tienen que meter preso. A la persona que la usa hay que dirigir ese apoyo y buscar la manera de que esa persona no utilice esa sustancia”, agregó.

Las expresiones del secretario responden al proyecto presentado por el representante por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, del proyecto que creará el marco regulatorio para el uso adulto controlado del cannabis en Puerto Rico.

El proyecto presentado descriminaliza y regula el uso adulto, también robustece los mecanismos para disminuir su alcance de los menores de edad, prohíbe el acto de fumar cannabis y su uso en lugares públicos, además de que el producto será regulado bajo los mismos estándares de producción, calidad y venta que la del cannabis medicinal.

Ferrer Santiago explicó que en la actualidad existe un estudio sobre el impacto comercial del cannabis en Puerto Rico que estima que la venta del uso adulto del cannabis en su primer año sería de 522 millones de dólares.